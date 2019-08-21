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21.08.2019 18:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Особый режим на 24 года

Насильнику и убийце дали долгий срок
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(7944)
В Московском областном суде закончился громкий процесс над насильником и убийцей Юрием Лисичниковым. Жителю подмосковного Домодедова дали 24 года за совершенные им тяжкие преступления. Наказание осужденный будет отбывать в колонии особого режима.

Суд над преступником проходил в закрытом режиме. По сообщению специально для читателей "РГ" руководителя пресс-службы Мособлсуда Анны Тюриной, Лисичников признан судом виновным в неоднократном насилии над 8-летним мальчиком, своим пасынком. Как было доказано в суде, в период с августа по декабрь 2016 года преступник в квартире по месту проживания жены и ее малолетнего сына неоднократно совершал над мальчиком насилие сексуального характера.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Старший помощник руководителя регионального Подмосковного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что в этот же период, в отсутствие матери ребенка, обвиняемый неоднократно заставлял мальчика употреблять наркотические вещества. А в ночь с 1 на 2 декабря 2016 года злоумышленник, в состоянии наркотического опьянения, задушил мальчика. Затем злодей на машине отвез тело к кладбищу в деревне Лямцино в Домодедове, где закопал в снегу.

Она уточнила, что собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в убийстве малолетнего, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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