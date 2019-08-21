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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Один раз в год сады цветут

Фестиваль "Цветочный джем": где попробовать дынное варенье, как найти "Бабушкину кухню" и зачем участвовать в кулинарном баттле?
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Неделя № 185(7943)
Около двух месяцев на улицах Москвы цветут дизайнерские сады, созданные из 200 тысяч живых растений. Их "вырастили" мастера из 11 стран мира - участники международного конкурса "Цветочный джем".
Дизайнерские сады от флористов из 11 стран еще можно увидеть на улицах Москвы. Фото: РИА новости www.ria.ru Дизайнерские сады от флористов из 11 стран еще можно увидеть на улицах Москвы. Фото: РИА новости www.ria.ru
Дизайнерские сады от флористов из 11 стран еще можно увидеть на улицах Москвы. Фото: РИА новости www.ria.ru

И вот 23 августа в этих ярких декорациях стартует одноименный фестиваль с мастер-классами, концертами и спектаклями. Корреспондент "РГ" узнал, куда первым делом стоит сходить и что посмотреть.

К старту фестиваля, который продлится больше двух недель, в центре столицы появится еще один сад - самый большой за трехлетнюю историю "Цветочного джема". Его стилизуют под карту ВДНХ и поделят на семь тематических зон, рассказали в пресс-службе "Московских сезонов". На Манежной площади высадят почти четыре тысячи кустовых хризантем разных видов и цветов - от белого до бордового. Самое интересное - мастер-классы, спектакли и концерты - держат в запасе другие площадки. Самой модной, по словам организаторов, станет площадь Революции. Там откроется дизайнерский арт-маркет с одеждой и аксессуарами от семи российских брендов. Здесь же пройдут уроки живописи, дизайна и гончарного дела. Еще помогут смастерить мини-огород из пряных трав и растений. Юные дизайнеры найдут себя в "Арт-мастерской", в которой предложат сделать собственную визитку, календарь и подарочную коробку в цветочном стиле. На сцене ежедневно будут выступать актеры московских театров и кавер-группы. Последний день лета тут проводят ярким цветочным парадом, а в первый день осени устроят дефиле цветочных платьев, созданных лучшими флористами.
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Самая "вкусная" часть программы - кулинарные мастер-классы. Их проведут 13 школ, которые откроются на фестивальных площадках. Например, на площади Революции всех желающих научат варить черносмородиновый джем и варенье из персиков. На Городецкой улице заработает "Бабушкина кухня", где каждый день будут готовить варенье из дыни и сливы, яблочное желе с сезонными ягодами. Тем, кому вся эта кухонная возня кажется нудной, советуем пойти по другому пути и поучаствовать в кулинарных баттлах. Они пройдут в три тура на разных площадках. Первый назначен на 24 и 31 августа. Участникам предстоит сварганить варенье из определенного набора фруктов и ягод. Но и свои секретные ингредиенты добавить тоже разрешат. Чье летнее лакомство вкуснее, решат посетители "Цветочного джема". Авторы самых необычных рецептов пробьются во второй тур, который состоится 1 сентября. Лучших снова выберут москвичи. Финал запланирован на 7 сентября.

Самой музыкальной площадкой фестиваля организаторы называют Камергерский переулок. Здесь дети попробуют сыграть на фортепиано и гитаре, спеть в караоке и поиграть в "Угадай мелодию". На Новом Арбате откроется "Ландшафтный лекторий", где прочитают лекции по ландшафтному дизайну и садоводству.

Увидят зрители "Цветочного джема" более 200 театральных представлений. Многие из них поставят столичные театральные коллективы. Репертуар более чем обширный. Тут и "Маленький принц", и "Красная Шапочка", и "Мэри Поппинс"... Не обойдется в этот раз и без мюзиклов, которые будут показывать по выходным. К примеру, 24 августа на Матвеевской улице расскажут историю о Малыше и Карлсоне, на улице Перерва - о Бременских музыкантах.

Кстати

От 6 и старше

Все мастер-классы фестиваля рассчитаны на детей от 6 лет. Если будут свободные места, могут присоединиться взрослые. Лекции же по ландшафтному дизайну рассчитаны только на взрослых. Программу "Цветочного джема" советуем искать на mos.ru и на сайте moscowseasons.com.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Жуков
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