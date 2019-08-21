Власти Москвы объяснили частую замену асфальта на столичных дорогах

В Москве часто меняют дорожное покрытие на крупных магистралях и дорогах окружного значения, чтобы обеспечить транспортную безопасность. Об этом заявили столичные власти.

По данным департамента капремонта Москвы, основная причина дорожного ремонта - это устранение колеи на дорогах. К такому разрушению дорожного покрытия приводят частые переходы температуры воздуха через 0 в зимний период, высокий трафик магистрали и другие факторы. В среднем, как приводят РБК слова руководителя департамента капремонта столицы Алексея Елисеева, на кольцевых и вылетных магистралях предельная колейность достигается за 2,5 года, для дорог окружного значения - за 3,5 года, а для улиц районного значения - за 5,5- 6 лет. После этого магистрали ремонтируют. При этом, наиболее сильно "страдают" так называемые "скоростные" или крайние левые полосы дороги. Так, например, в 2019 году на участке Кутузовского проспекта от Триумфальной арки до пересечения с Минской улицей не ремонтировали асфальт, в результате уже сейчас на двух крайних левых полосах стало заметно образование колеи. А между тем, ремонт здесь был проведен всего лишь полтора года назад. В этом году ремонтируют участок от ТТК до Триумфальной арки.

Напомним, что ремонт дорожного покрытия контролируют инспекторы Объединения административно-технических инспекций столицы, а качество работы проверяют дорожные лаборатории, измеряющие толщину и правильность укладки "дорожной подушки". При этом большую часть дорог ремонтируют силами ГБУ "Автомобильные дороги". Что касается самого материала используемого для дорожного покрытия, то пока более устойчивых к износу материалов, чем применяемые в столице, не придумано. Так, по данным ГБУ "Автомобильные дороги", более пяти лет в городе используют хорошо себя зарекомендовавшие полимерно-битумные вяжущие смеси при укладке верхнего слоя асфальта. А основа таких смесей прочная вулканическая горная порода - габбро-диабазовый щебень. К слову, используют эти компоненты на самых нагруженных дорогах: кольцевых и вылетных магистралях.

По данным заместителя руководителя ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" Максима Некитаева, в этом году в городе шел и продолжается ремонт на 889 дорожных объектах общей площадью 20 млн кв. м. Причем, на 18,5 млн кв. м. идет текущий ремонт. И лишь на 56 объектах, общей площадью 506 тыс. кв м идет капитальный ремонт со снятием двух верхних слоев асфальта. Среди таких объектов проспект Мира и его дублер, участки МКАДа, Дмитровское шоссе и его дублер, участки Ленинского проспекта и другие.

Кстати, по данным Центра организации дорожного движения, самыми распространенным нарушением на дороге столичных водителей является превышение скоростного режима. В 95 процентах случаев водители превышают скорость на 24-40 км/ч. Еще 3 процента нарушителей превышают на 40-60 км, а остальные - выше чем на 60 км.