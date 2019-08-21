Новости

Трамп пообещал вернуть в страны Европы захваченных в Сирии боевиков 23:16
Иностранные лекарства для тяжелобольных смогут ввозить через госзакупки 22:51
Власти Москвы объяснили частую замену асфальта на столичных дорогах 22:45
В Афганистане погибли двое американских военных 22:30
Новый Hyundai Tucson выехал на тесты 22:12
Федосеевой-Шукшиной стало плохо во время отдыха в Болгарии 22:11
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ 21:51
Бойцы Росгвардии нашли в Азове фрагменты шерстистого мамонта 20:45
Трамп: США, вероятно, заключат торговую сделку с Китаем 20:40
Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в Идлибе по телефону 20:40
Видео: женщина перепутала педали и устроила серию аварий 20:40
Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных перевозок 20:31
Мартин Сайдик высказался о действенности перемирия на востоке Украины 20:18
Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8 20:16
Трамп: США рассматривают вопрос отмены права на гражданство по рождению 20:15
Ученые: Белье с живыми бактериями защитит от неприятного запаха тела 20:13
Заблокированный в уральской шахте рабочий погиб 19:45
Лавров оценил перспективы возвращения России в G8 19:45
МИД: Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной требует согласований 19:44
Падение вертолета в Вологодской области оставило без света 2000 человек 19:42
Путин: Россия уважает и соблюдает права своих граждан 19:23
Путин: Предоставление списков "мертвых душ" - не ошибка, а фальсификация 19:19
Иностранцы смогут посещать Петербург и область по электронным визам 19:05
Путин объявил о завершении строительства "Северного потока-2" в Финляндии 19:05
Музей-квартиру Кржижановского открыли после реставрации в Москве 19:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 22:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Москвы объяснили частую замену асфальта на столичных дорогах

Текст: Ирина Огилько

В Москве часто меняют дорожное покрытие на крупных магистралях и дорогах окружного значения, чтобы обеспечить транспортную безопасность. Об этом заявили столичные власти.

Фото: iStock
Штрафы с дорожных камер могут разрешить не оплачивать

По данным департамента капремонта Москвы, основная причина дорожного ремонта - это устранение колеи на дорогах. К такому разрушению дорожного покрытия приводят частые переходы температуры воздуха через 0 в зимний период, высокий трафик магистрали и другие факторы. В среднем, как приводят РБК слова руководителя департамента капремонта столицы Алексея Елисеева, на кольцевых и вылетных магистралях предельная колейность достигается за 2,5 года, для дорог окружного значения - за 3,5 года, а для улиц районного значения - за 5,5- 6 лет. После этого магистрали ремонтируют. При этом, наиболее сильно "страдают" так называемые "скоростные" или крайние левые полосы дороги. Так, например, в 2019 году на участке Кутузовского проспекта от Триумфальной арки до пересечения с Минской улицей не ремонтировали асфальт, в результате уже сейчас на двух крайних левых полосах стало заметно образование колеи. А между тем, ремонт здесь был проведен всего лишь полтора года назад. В этом году ремонтируют участок от ТТК до Триумфальной арки.

Напомним, что ремонт дорожного покрытия контролируют инспекторы Объединения административно-технических инспекций столицы, а качество работы проверяют дорожные лаборатории, измеряющие толщину и правильность укладки "дорожной подушки". При этом большую часть дорог ремонтируют силами ГБУ "Автомобильные дороги". Что касается самого материала используемого для дорожного покрытия, то пока более устойчивых к износу материалов, чем применяемые в столице, не придумано. Так, по данным ГБУ "Автомобильные дороги", более пяти лет в городе используют хорошо себя зарекомендовавшие полимерно-битумные вяжущие смеси при укладке верхнего слоя асфальта. А основа таких смесей прочная вулканическая горная порода - габбро-диабазовый щебень. К слову, используют эти компоненты на самых нагруженных дорогах: кольцевых и вылетных магистралях.

Стало известно, когда в Москву вернутся дорожные пробки

По данным заместителя руководителя ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" Максима Некитаева, в этом году в городе шел и продолжается ремонт на 889 дорожных объектах общей площадью 20 млн кв. м. Причем, на 18,5 млн кв. м. идет текущий ремонт. И лишь на 56 объектах, общей площадью 506 тыс. кв м идет капитальный ремонт со снятием двух верхних слоев асфальта. Среди таких объектов проспект Мира и его дублер, участки МКАДа, Дмитровское шоссе и его дублер, участки Ленинского проспекта и другие.

Кстати, по данным Центра организации дорожного движения, самыми распространенным нарушением на дороге столичных водителей является превышение скоростного режима. В 95 процентах случаев водители превышают скорость на 24-40 км/ч. Еще 3 процента нарушителей превышают на 40-60 км, а остальные - выше чем на 60 км.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Назван размер возможных выплат США за Гренландию