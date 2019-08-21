Врач рассказал, как подготовить ребенка к детсаду

Перед тем, как отправить ребенка в детский сад, необходимо тщательно подготовиться. И прежде всего, детей следует научить общаться со сверстниками - решать конфликтные ситуации, играть, разговаривать. Таким образом, ребенок научиться нормально реагировать на разлуку с матерью. Полезным будет и частое общение детей с другими взрослыми: бабушками, дедушками, тетями и так далее.

Не лишней будет и своеобразная репетиция режима детского сада: организация завтрака, тихий час, полдник, прогулки, которые будут проходить в одно и то же время. А в рацион лучше включать блюда, которые детям часто дают в детском саду.

При этом важно научить ребенка до похода в детсад пользоваться столовыми приборами и самостоятельно собираться на прогулку, говорит главный столичный педиатр Исмаил Османов в беседе с "Вечерней Москвой". Врач также посоветовал родителям заранее узнать, какие развлекательные мероприятия проводятся в конкретном детском саду, чтобы выбрать наиболее интересные ребенку.

А вот прививки делать перед поступлением в детсад педиатр не рекомендует. Лучше всего провести вакцинацию за полтора месяца до этого.