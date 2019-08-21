Завершается реставрация флигелей усадьбы на Большой Ордынке

Старинный одноэтажный флигель усадьбы, построенный в Москве в 1820-х годах, будет полностью отреставрирован до конца года. Об этом сообщает Мосгорнаследие.

По данным ведомства, работа идет в выявленном объекте культурного наследия - флигеле городской усадьбы Д.Ф. Новикова - А.Н. Давыдова, расположенной на Большой Ордынке, 61. Она была построена в 1820-х годах. Первым владельцем ее был коллежский асессор Дмитрий Новиков, в 1830-х годах она перешла к вдове чиновника Александре Окуньковой. Затем на протяжении нескольких десятилетий усадьба перестраивалась. И в 1881 году купец Алексей Давыдов построил в северной части усадьбы деревянный особняк, который спроектировал архитектор Виноградов. Здание использовалось как доходный дом. Затем помещения занимали коммунальные квартиры, а в последние годы сооружение пустовало. Неоднократные пожары и протечки кровли привели к тому, что здание находилось в аварийном состоянии. Департамент культурного наследия города Москвы добивался от собственника проведения работ по его сохранению. К работам реставраторы приступили лишь весной 2017 года. В настоящий момент завершается реставрация фасадов дома, они уже полностью освобождены от лесов. Также продолжаются работы в интерьерах здания.

"Возвращение исторического облика усадьбе стало возможно лишь путем проведения масштабной и кропотливой реставрации. Большая часть деревянных стен была поражена грибком и плесенью, реставраторам приходилось подолгу работать над каждым участком, заниматься переборкой сруба, а также заменять аварийные фрагменты дерева, которые буквально рассыпались в труху. Кроме того, была воссоздана кровля, утеплен каркас, оштукатурены поверхности, отреставрирован лепной декор и воссоздан белокаменный цоколь. Сейчас специалисты занимаются реставрацией интерьеров памятника. Планируется, что все реставрационные работы будут закончены к 2020 году", - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В настоящее время в интерьерах уже завершены работы по монтажу окон и деревянных подоконников, проведена реставрация исторических печей и труб. Проведены работы по усилению фундаментов наружных и внутренних стен подвала, отреставрированы своды "монье". Продолжаются работы по воссозданию входных дверей, лепных карнизов и потолочных розеток.

Напомним, что в минувшем году был отреставрирован главный дом усадебного комплекса. Тогда специалисты также провели комплексную реставрацию, в том числе, восстановили фасад здания с лепным декором, а также воссоздали изразцовую печь и отреставрировали частично сохранившиеся сводчатые потолки.