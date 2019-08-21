Жара усилится сегодня в столице

Нынешняя среда может стать самым жарким днем в Москве с начала августа. Ожидается, что воздух в дневные часы прогреется выше +27 градусов. Такой прогноз сделали специалисты Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, днем ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +26...+28 градусов. Ветер не сильнее семи метров в секунду. Атмосферное давление высокое и достигнет отметки 754 мм рт ст.

- Температура воздуха сегодня останется выше климатической нормы на 3-4 градуса, но уже завтра прогнозируем снижение температуры, а к выходным воздух сможет остыть до 20..21 градуса тепла, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Кстати, самым жарким днем 21 августа в истории был в 1972 году, когда потеплело до +34,8. А в 1885 году на термометрах было +2,5 градуса.