Житель Подмосковья не платил за электричество, поставив на счетчик магнит

Житель деревни Старо-Подастрамьево в Зарайском районе Московской области несколько месяцев экономил на оплате электроэнергии, поставив магнит на счетчик. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе компании "Россети Московский регион".

Хищение электроэнергии было обнаружено в ходе рейда "Честный киловатт". Предприимчивый мужчина воспользовался обычным магнитом, чье мощное магнитное поле мешало прибору фиксировать потребленные киловатт-часы. В результате гражданин несколько месяцев оплачивал электропотребление не в полном объеме, потратив бесплатно более десяти тысяч кВтч электроэнергии. Обнаружив "усовершенствованный" прибор, энергетики составили в адрес недобросовестного жителя акт. И теперь ему придется не только возместить долг сетевой компании, но и заплатить штраф в размере до 15 тысяч рублей. Общая сумма, взыскиваемая с нарушителя, составит 55 тысяч рублей.

"Наша компания ведет постоянную работу по проверке приборов учета потребителей и выявлению неучтенного электропотребления, - рассказали "РГ" в пресс-службе "Россетей" московского региона. - Поэтому обо всех фактах хищения электроэнергии становится известно. При этом расчет платежа неучтенной электроэнергии рассчитывается по специальной методике, и заплатить умельцам придется больше, чем на самом деле электричества они потратили".

Ответственность за неучтенное электропотребление предусмотрена статьей кодекса об административных правонарушениях. Штраф за самовольное подключение к электрическим сетям для физических лиц составляет до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - до 200 тысяч. Если произойдет повторное нарушение, штраф для физлиц будет 30 тысяч, для юрлиц - до 300 тысяч.