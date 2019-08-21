Амурчане во время наводнения бросили свою беспомощную мать

Страшным открытием минувшего наводнения стало поведение некоторых людей во время разгула стихии. Спасатель Константин Рыбалко рассказал журналистам о жутком случае, когда сыновья в селе Угловом Мазановского района бросили в тонущем доме неходячую мать.

Когда работники МЧС эвакуировали женщину, воды в доме было по грудь.

- Сыновья бросили парализованную мать, сами убежали на сопку. Потом оттуда звонили в штаб: "Спасите мою мать", - говорит Константин Рыбалко.

Это факт подтвердили "РГ" и в правительстве Амурской области.

Кстати

Заместитель начальника областного ГУ МЧС, полковник Игорь Смирнов сообщил "РГ", что в поселке Норск Селемджинского района многие жители бросали на верную гибель своих собак, даже не отпуская их с цепей. Животные истошно выли, задрав в небо торчавшие из-под прибывающей воды морды. Многих из них спасли сотрудники МЧС, успев перекусить цепи.