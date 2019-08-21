Глава КНДР Ким Чен Ын поблагодарил губернатора Приморья Олега Кожемяко

Благодарность губернатору Приморского края Олегу Кожемяко выразил председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын за организацию в апреле первого визита главы Северной Кореи в Россию для встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

Эту новость привезла прибывшая накануне во Владивосток делегация КНДР, сообщает пресс-служба администрации Приморского края. Слова благодарности северокорейского лидера передал Генеральный консул КНДР во Владивостоке Зо Сек Чхор.

С членами делегации Корейской Народно-Демократической Республики встретилась первый заместитель главы региона Вера Щербина. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества Приморья и Северной Кореи в области туризма, культуры, спорта и других перспективных направлений. Директор перого департамента Европы Министерства иностранных дел КНДР Кан Сен Хо отметил, что его стране также интересны эти сферы сотрудничества.

В рамках нынешнего визита в Приморье члены делегации из соседней страны установят памятную доску и разместят фотографии о прошедшем визите главы КНДР Ким Чен Ына в Доме российско-корейской дружбы в Хасанском районе края. В здании, расположенном в непосредственной близости к границе РФ и КНДР, впервые остановился Ким Ир Сен, а позже его сын и отец нынешнего руководителя государства Ким Чен Ир.