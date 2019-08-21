Японские врачи научат приморцев беречь здоровье

Для Дальневосточного федерального округа разработаны преференциальные режимы и инструменты развития, которые охотно использует японский бизнес, инвестирующий в экономику российского региона. Например, медицинский центр "Джей Джи Си Хокуто Медсервис" имеет статус резидента свободного порта Владивосток. О создании в Приморье японского реабилитационного центра заговорили на Восточном экономическом форуме в 2016 году. В декабре того же года эту перспективу обсуждали в Токио в рамках визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным.

А в мае прошлого года во Владивостоке официально заработал совместный проект компаний JGC Corporation и Hokuto Social Medical Corporation. Они вложили в создание медцентра более 150 миллионов рублей. Здесь ежедневно принимают до ста пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, полученными в результате травм, хирургического вмешательства или инсульта. Японские разработки, в том числе экзоскелет, а также различные тренажеры и разнообразные виды массажа нацелены на скорейшее возвращение больных к нормальной жизни.

"Первое исследование дальневосточного рынка услуг реабилитации проведено еще в 2012 году, и тогда был выявлен высокий интерес к этому виду медицинских услуг, - рассказал представитель министерства экономики, торговли и промышленности Японии Кисимото Кентаро. - Надеюсь, реабилитационный центр будет способствовать увеличению продолжительности жизни в регионе и в России в целом".

Председатель корпорации JGC Сато Масаюки считает, что это - еще один яркий пример успешного российско-японского сотрудничества. Еще один, потому что в Приморье уже шесть лет работает консультационная клиника "Хокуто" - первое совместное российско-японское медицинское предприятие. Здесь за четыре-пять часов можно пройти комплексное обследование на предмет заболеваний сердца, сосудов головного мозга, легких, органов желудочно-кишечного тракта, а также злокачественных опухолей.

"Россияне привыкли обращаться к врачу, когда уже серьезно больны, - отмечает генеральный директор клиники Светлана Денисова. - Иностранцы же стараются как можно раньше обнаружить болезнь и принять все меры, чтобы поскорее от нее избавиться. В Японии регулярно обследуются даже относительно здоровые люди. Воспитать у россиян такое же бережное отношение к собственному здоровью - задача трудная, но стремиться к этому необходимо".

Медцентр оснащен современным оборудованием, а отечественные медики стажируются в "материнской" компании в городе Обихиро. Этот госпиталь, созданный в 1993 году, делает ставку на профилактическую медицину, главные цели которой - обнаружить заболевание до появления симптомов, проводить лечение на самом раннем этапе и предотвратить осложнения.