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21.08.2019 16:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Малый бизнес на Дальнем Востоке получит почти 180 млрд рублей поддержки

Текст: Евгения Семизарова

Сегодня на Дальнем Востоке существенную долю инвестиций приносят крупные проекты, но их число не превышает 15% от общего количества резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Основную часть резидентов составляет средний и малый бизнес.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Для их развития нужны рынки сбыта. Еще одна проблема, с которой сталкиваются предприниматели - это доступность финансов. На их поддержку планируется потратить 178 миллиардов рублей", - сообщил Иван Ефременков, руководитель Центра правовой экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "ОПОРЫ России" на круглом столе "Малый бизнес Дальнего Востока. Возможности, условия, преференции", который прошел в Москве накануне Восточного экономического форума.

По словам Сергея Ховрата, генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, уже проинвестировано 814 проектов и затрачено более 80 миллиардов рублей на их поддержку.

Экономика Бизнес Малый бизнес ДФО Восточный экономический форум-2019 Господдержка малого бизнеса
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