Малый бизнес на Дальнем Востоке получит почти 180 млрд рублей поддержки

Сегодня на Дальнем Востоке существенную долю инвестиций приносят крупные проекты, но их число не превышает 15% от общего количества резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Основную часть резидентов составляет средний и малый бизнес.

"Для их развития нужны рынки сбыта. Еще одна проблема, с которой сталкиваются предприниматели - это доступность финансов. На их поддержку планируется потратить 178 миллиардов рублей", - сообщил Иван Ефременков, руководитель Центра правовой экспертизы и аналитики проблем предпринимательства "ОПОРЫ России" на круглом столе "Малый бизнес Дальнего Востока. Возможности, условия, преференции", который прошел в Москве накануне Восточного экономического форума.

По словам Сергея Ховрата, генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, уже проинвестировано 814 проектов и затрачено более 80 миллиардов рублей на их поддержку.