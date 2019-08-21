На Камчатке расчеты "Панцирь-1С" отразили "удар" с воздуха

На Камчатке подразделение противовоздушной обороны подняли по учебной тревоге для отражения воздушной атаки противника.

Зенитно-ракетно-пушечные комплексы"Панцирь-1С" и машины обеспечения совершили марш для развертывания в нужном районе. Во время похода охрана колонны отбила нападение вражеских "диверсантов".

Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, налет на охраняемый объект имитировала пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ. Они должны были "нанести" массированный ракетно-авиационный удар. Однако расчеты комплексов своевременно обнаружили противника и отразили атаку.

В тренировке участвовали более 60 военнослужащих, а также десять единиц военной и специальной техники.