Новая волна паводков на Амуре угрожает Хабаровску

Новости

Мартин Сайдик высказался о действенности перемирия на востоке Украины 20:18
Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8 20:16
Трамп: США рассматривают вопрос отмены права на гражданство по рождению 20:15
Ученые: Белье с живыми бактериями защитит от неприятного запаха тела 20:13
Заблокированный в уральской шахте рабочий погиб 19:45
Лавров оценил перспективы возвращения России в G8 19:45
МИД: Обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной требует согласований 19:44
Падение вертолета в Вологодской области оставило без света 2000 человек 19:42
Путин: Россия уважает и соблюдает права своих граждан 19:23
Путин: Предоставление списков "мертвых душ" - не ошибка, а фальсификация 19:19
Иностранцы смогут посещать Петербург и область по электронным визам 19:05
Путин объявил о завершении строительства "Северного потока-2" в Финляндии 19:05
Музей-квартиру Кржижановского открыли после реставрации в Москве 19:02
Немцы увидели пропасть между статьями западных СМИ о Крыме и реальностью 19:01
Что грозит капитану судна Open Arms, высадившему мигрантов в Италии 18:56
Посол РФ: Сербия может стать одним из звеньев пространства между ЕС и ЕАЭС 18:50
В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб человек 18:49
К поискам пропавшей в Нижегородской области девочки подключился СК РФ 18:45
Пострадавший в результате поджога в Москве находится в тяжелом состоянии 18:35
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции 18:31
Глава МИД Германии отметил важность политического диалога с Россией 18:26
Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки 18:26
В Вологодской области в реку Суда упал вертолет 18:14
В Подмосковье во время группового прыжка разбился парашютист 18:05
Калининградский орангутан Цезарь переехал в зоопарк Ростова-на-Дону 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
На каких двигателях полетят новые российские самолеты
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 19:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

От воды защитит вода

Новая волна паводков на Амуре угрожает Хабаровску
Текст: Инесса Доценко ("Российская газета", Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(7944)
Спасатели и волонтеры разворачивают на набережной Хабаровска водоналивную дамбу. За двое суток предстоит установить 840 метров наполненного водой рукава, а по краям уложить два ряда мешков с песком - для укрепления конструкции.
За двое суток нужно установить 840 метров наполненного водой рукава, а по краям уложить мешки с песком. Фото: Инесса Доценко. За двое суток нужно установить 840 метров наполненного водой рукава, а по краям уложить мешки с песком. Фото: Инесса Доценко.
За двое суток нужно установить 840 метров наполненного водой рукава, а по краям уложить мешки с песком. Фото: Инесса Доценко.

Уровень Амура у краевого центра перешагнул психологически важную отметку в шесть метров. Пусть совсем немного, всего на сантиметр, но перешагнул. А в скором времени вода здесь поднимется до 6,3-6,8 метра - так говорят синоптики. Дело в том, что в городе ждут пятую волну паводка в связи с циклоном из Монголии, который принесет новые дожди.

"Я в отпуске. Решила прийти, ведь всегда хочется помочь хорошему делу", - говорит Кира, которая помогала строить защитную дамбу

Да, это не 8,08, зафиксированные в начале сентября 2013 года. Да, сегодня у города есть новая дамба - пусть и не до конца еще достроенная. Да, власти и соответствующие службы начали готовиться к наводнению вовремя и уже многое успели сделать. Но как бы то ни было, Амур в шесть метров - это опасный Амур.

В Хабаровске из горящего жилого дома спаслись 68 человек

После разгула стихии в соседнем Приамурье большая вода пришла в Хабаровский край, сильно зацепив по пути Еврейскую автономию. Каждое утро начинается сегодня с просмотра сводок МЧС. Высота краевой набережной в Хабаровске - 6,86 метра, запас слишком мал. Кроме того, злую шутку может сыграть ветер - при порывах 12-15 метров в секунду река из-за нагонной волны поднимается сразу до 40 сантиметров. В такой ситуации вода вмиг перехлестнет набережную и зальет всю парковую зону стадиона имени Ленина.

- Поэтому было принято решение отсыпать этот участок набережной до яхт-клуба до уровня 7-7,5 метра. В случае прохождения гребня мы сможем защитить всю эту территорию: и посольство Китая, и стадион, и всю инфраструктуру, и дорогу в сторону яхт-клуба, - объясняет зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Амур у Хабаровска поднялся до шести метров

...На набережной кипит работа. Дамбу разворачивают свыше 100 человек и 30 единиц техники. Свинцовые воды, свинцовые тучи. Хорошо, что хоть дождь на какое-то время прекратился. Начальник дежурной смены службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Хабаровского края Евгений Бобылев рассказывает, что перед началом работ по заданию краевого минздрава всех участников спасательной операции прямо на набережной врачи привили от гепатита А. Обеспечили участников операции и питанием.

- Потребуется свыше 30 кубометров песка. Все идет по плану, за два дня мы управимся, высота дамбы - 80 сантиметров, их хватит, чтобы защитить набережную, - говорит Андрей Бабурин, начальник поисково-спасательного отряда ГУ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края. - Очень помогают волонтеры - они наполняют мешки песком. Это большой объем работы, нам некогда этим заниматься.

Действительно большой. За два дня волонтеры укомплектовали порядка десяти тысяч мешков. Хрупкая девушка, улыбаясь, представляется как "просто Кира":

В Хабаровском крае из-за паводка закрыли международный пункт пропуска

- Я в отпуске. Решила прийти, ведь всегда хочется помочь хорошему делу, но не всегда есть такая возможность. Нет, таскать мешки девушкам не дают, но ведь нужно держать их, завязывать, раскрывать - они же поступают в собранном виде. Работа мелкая, а времени на нее тратится много. Нет, ну разве что-то особенное в этом есть? Кто, как не мы, поможет нашему краю?

Вчера на территории края в 38 населенных пунктах оставались подтопленными 27 жилых домов, 538 приусадебных участков, 334 земельных участка и около 1800 - дачных. Вода сохраняется на 11 участках межпоселковых автодорог и 23 участках дорог внутри населенных пунктов.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"
Лавров: Москва будет противодействовать давлению на Венесуэлу
Назван размер возможных выплат США за Гренландию