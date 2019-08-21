Новая волна паводков на Амуре угрожает Хабаровску

Спасатели и волонтеры разворачивают на набережной Хабаровска водоналивную дамбу. За двое суток предстоит установить 840 метров наполненного водой рукава, а по краям уложить два ряда мешков с песком - для укрепления конструкции.

За двое суток нужно установить 840 метров наполненного водой рукава, а по краям уложить мешки с песком. Фото: Инесса Доценко.

Уровень Амура у краевого центра перешагнул психологически важную отметку в шесть метров. Пусть совсем немного, всего на сантиметр, но перешагнул. А в скором времени вода здесь поднимется до 6,3-6,8 метра - так говорят синоптики. Дело в том, что в городе ждут пятую волну паводка в связи с циклоном из Монголии, который принесет новые дожди.

"Я в отпуске. Решила прийти, ведь всегда хочется помочь хорошему делу", - говорит Кира, которая помогала строить защитную дамбу

Да, это не 8,08, зафиксированные в начале сентября 2013 года. Да, сегодня у города есть новая дамба - пусть и не до конца еще достроенная. Да, власти и соответствующие службы начали готовиться к наводнению вовремя и уже многое успели сделать. Но как бы то ни было, Амур в шесть метров - это опасный Амур.

После разгула стихии в соседнем Приамурье большая вода пришла в Хабаровский край, сильно зацепив по пути Еврейскую автономию. Каждое утро начинается сегодня с просмотра сводок МЧС. Высота краевой набережной в Хабаровске - 6,86 метра, запас слишком мал. Кроме того, злую шутку может сыграть ветер - при порывах 12-15 метров в секунду река из-за нагонной волны поднимается сразу до 40 сантиметров. В такой ситуации вода вмиг перехлестнет набережную и зальет всю парковую зону стадиона имени Ленина.

- Поэтому было принято решение отсыпать этот участок набережной до яхт-клуба до уровня 7-7,5 метра. В случае прохождения гребня мы сможем защитить всю эту территорию: и посольство Китая, и стадион, и всю инфраструктуру, и дорогу в сторону яхт-клуба, - объясняет зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

...На набережной кипит работа. Дамбу разворачивают свыше 100 человек и 30 единиц техники. Свинцовые воды, свинцовые тучи. Хорошо, что хоть дождь на какое-то время прекратился. Начальник дежурной смены службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Хабаровского края Евгений Бобылев рассказывает, что перед началом работ по заданию краевого минздрава всех участников спасательной операции прямо на набережной врачи привили от гепатита А. Обеспечили участников операции и питанием.

- Потребуется свыше 30 кубометров песка. Все идет по плану, за два дня мы управимся, высота дамбы - 80 сантиметров, их хватит, чтобы защитить набережную, - говорит Андрей Бабурин, начальник поисково-спасательного отряда ГУ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края. - Очень помогают волонтеры - они наполняют мешки песком. Это большой объем работы, нам некогда этим заниматься.

Действительно большой. За два дня волонтеры укомплектовали порядка десяти тысяч мешков. Хрупкая девушка, улыбаясь, представляется как "просто Кира":

- Я в отпуске. Решила прийти, ведь всегда хочется помочь хорошему делу, но не всегда есть такая возможность. Нет, таскать мешки девушкам не дают, но ведь нужно держать их, завязывать, раскрывать - они же поступают в собранном виде. Работа мелкая, а времени на нее тратится много. Нет, ну разве что-то особенное в этом есть? Кто, как не мы, поможет нашему краю?

Вчера на территории края в 38 населенных пунктах оставались подтопленными 27 жилых домов, 538 приусадебных участков, 334 земельных участка и около 1800 - дачных. Вода сохраняется на 11 участках межпоселковых автодорог и 23 участках дорог внутри населенных пунктов.