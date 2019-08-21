Педагог, спасшая девочку при крушении самолета, награждена посмертно

Указом президента РФ Ольга Лапоникова, педагог-психолог средней общеобразовательной школы села Нелькан Хабаровского края посмертно награждена медалью "За спасение погибавших". Благодаря ей трехлетняя девочка выжила в авиакатастрофе.

У Ольги осталось двое сыновей - старший студент и младший - еще школьник. Фото: С сайта школы села Нелькан

15 ноября 2017 года небольшой пассажирский самолет L-410 потерпел крушение близ поселка Нелькан. На борту были два члена экипажа и пятеро пассажиров.

При штатном рейсе региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии" L-410 с радаров пропал при заходе на посадку. Позже установят - был неисправен двигатель.

- Пошел на второй круг и камнем упал вниз в лесополосу, в полутора километрах от поселка. Крушение видели жители и сразу туда поехали на "Буранах", - рассказывала "РГ" в день катастрофы глава Нелькана Наталья Петухова.

Самолет врезался в дерево, выжить в этой груде металла - чудо. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Погибли двое пилотов - Игорь Шумаков и Александр Зуев и четверо пассажиров: мать и дочь Ольга и Анна Лапониковы, Светлана Пахомова, Денис Амосов. Выжил только ребенок. Жасмину Леонтьеву вынули из-под обломков, с переломом ноги и сотрясением мозга доставили в Хабаровск.

Как говорят специалисты, девочку спасли три фактора: быстрая реакция начальника аэропорта Евгения Архиноса, соблюдение правил безопасности и Ольга Лапоникова. Во время полета она туго пристегнула ребенка к креслу ремнем безопасности, а при падении накрыла собой. Евгений Архинос первым был на месте катастрофы и отсоединил аккумуляторы - L-410 не загорелся. Услышал плач Жасмины и вытащил ее.

Девочка была в сознании, от нее не отходила бабушка, к которой и летела малышка в сопровождении крестной.

Ольга Лапоникова окончила Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет. Работала в Нелькане инспектором по делам несовершеннолетних, а потом педагогом.

- Таких людей, как Ольга Анатольевна, в мире единицы. Тактичная, отзывчивая, всегда помогала, даже когда не просили, - говорит директор школы села Нелькан Тон Сун Пахомова.

Именно местные жители выступили с инициативой наградить Лапоникову за спасение Жасмины.