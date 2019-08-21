Ровно полвека Валерий Суханов не расстается с баяном, называя его "инструментом-оркестром". А еще не представляет своей жизни без хора, которым руководит.

Валерий Суханов: Сегодня образ парня с баяном совсем вышел из моды. Фото: Глеб Ильинский

"Мам, я тебе пригожусь…"

Его крупные, крепкие пальцы, которые, наверное, могли бы легко сгибать толстые гвозди, удивительно легко и стремительно порхают по баянным кнопочкам. Валерий Николаевич Суханов играет не просто здорово, а великолепно. Виртуозно.

- Это все от родителей. Папка был шахтер, а на гармошке играл замечательно. А маму мою никто переплясать не мог, - улыбаясь, объясняет баянист.

Он родился пятым по счету, самым младшим ребенком в семье. Появился на свет благодаря чуду. Семья жила трудно, работал один отец, и мама решила прервать беременность.

- Ей в больнице уже сделали обезболивающий укол. Пока врачи готовили инструменты, мама на несколько минут задремала. И вдруг во сне видит, как к ней подходит белобрысый мальчик со словами: "Мама, не убивай меня, я тебе пригожусь", - говорит Валерий Николаевич.

После этого она открыла глаза и в чем была выскочила в окно, благо первый этаж. В положенный срок у нее родился белобрысый пятикилограммовый крепыш.

Семья Сухановых была трудолюбивая, дружная и артистичная. Отец и старший брат прекрасно играли на гармошке и баяне, средняя сестра окончила музыкальную школу по классу скрипки.

Баян и "лапа"

- Ни одно застолье в доме не обходилось без песен и танцев, я лет с шести уже на гармошке наяривал, - смеется Валерий Николаевич.

В девять лет отправили его в музыкальную школу, куда мальчишка бегал с большей охотой, нежели в общеобразовательную.

Сегодня, спустя десятилетия, Суханов замечает, что человеком стал благодаря музыке. Многие его сверстники утонули в водке или оказались в местах не столь отдаленных. Их поселок был пролетарской окраиной города Артема, где нравы царили жесткие.

После окончания средней школы Валерий с баяном поехал во Владивосток в музыкальное училище:

- Мой замечательный педагог Виктор Александрович Легковский вдохнул в меня глубину музыки, - считает баянист.

Признается, что комплексовал по поводу своих немузыкальных пальцев. Педагог избавил от ненужных сомнений одной фразой: "Валера, из твоих рук звук случайно не выскочит…".

После окончания училища 22-летний учитель музыки приехал в один из райцентров Приморья сеять прекрасное в детские души.

Музыкальной школой была крупнощелевая изба, которую преподаватель топил сутками. Там же он и жил. Помыкавшись пару лет, Валерий вернулся в родной Артем. Устроился концертмейстером в Дом культуры.

Тогда, на закате советской жизни в моде были хоры. Одним из них и руководил Валерий Николаевич.

- Женщины из хора для меня самые красивые. В них есть особенная стать, - замечает он.

Широкое хоровое пение закончилось после распада большой страны. Музыкант Суханов перешел работать преподавателем в школу искусств Артема.

"Главное - ребенка увлечь, зажечь в нем искорку любви к музыке"

Заочно получил высшее музыкально-педагогическое образование. Говорит, что нет счастья большего, чем учить музыке детей.

- Главное - ребенка увлечь, зажечь в нем искорку любви к музыке, и тогда более благодарного ученика у тебя не будет, - со знанием дела говорит учитель.

Бывает, что за весь урок он с учеником не сыграет ни единой ноты. А просто поговорит о жизни, разберет с ребенком трудную для него ситуацию.

Музыкально одаренные дети - это "хрустальные вазы", с которыми нужно обращаться крайне бережно. Талант раним. Чуть ткнул - и сразу кровь.

Самая большая награда для учителя, когда ребенок может просто подойти и доверчиво прижаться, рассказать свой секрет.

Элегия любви

Однажды из одной аудитории Суханов услышал "Элегию" Сергея Рахманинова. Не удержался, заглянул. Молодая женщина самозабвенно играла на фортепиано.

- Я снял шапку, шубу и тихонько присел на стул, - вспоминает Валерий Николаевич.

С того вечера они с Екатериной не расставались. У них уже взрослый сын, который тоже выбрал музыку своей профессией.

Двоим музыкантам под одной крышей совсем не тесно. Их семейные обеды и ужины часто походят на открытый урок сольфеджио.

- Моя мудрая Катя в самом начале нашей семейной жизни сказала, что будет лучше, если мы станем работать порознь. Так и сделали, - заговорщицки подмигивает мне музыкант.

Несколько лет назад он обзавелся большим деревенским подворьем, на котором вольно разместилась пасека. Свой мед, удивительно вкусный, Валерий называет "валютным". Секрета особого нет - деревня упирается в заросли липы.

Кроме работы в музыкальной школе он руководит хором и без этого не представляет своей жизни.

- Сцена - наркотик. Она дает то, что трудно объяснить словами, но без чего жить нельзя, - говорит он.

Приморчанке Антонине Манаковой 76 лет, она дважды в неделю ездит на репетиции в Артем из села Кневичи.

- Благодаря хору, которым так чудно руководит Валерий Николаевич, я живу на свете, - призналась она.

Где околица души

Два года назад маме Валерия Николаевича исполнилось 90. Он пригласил друга-баяниста, и вместе они закатили юбилярше четырехчасовой концерт. С небольшими антрактами на тосты.

- Мама пела, плясала и плакала от счастья. В конце застолья призналась, что это был лучший подарок за ее долгую жизнь, - улыбается Валерий Николаевич.

Он жалеет, что сегодня образ парня с баяном совсем вышел из моды.

- Молодежь услышит баян или гармошку, сделает пару-тройку движений и все. Генетически в них это живет! Но не знают уже песен и плясать разучились, - машет рукой музыкант Суханов.

Он убежден, что баян с гармошкой просят пляски, а не танцев…

- О чем мечтаю? Поиграть еще хочется и людей порадовать. И учеников хочу талантливых…

Вот такая простая, но безмерно увлекательная мелодия жизни приморского музыканта и педагога Валерия Суханова. Мелодия, от которой все вокруг становится лучше. Спасибо за песню!

Прямая речь

Наталья Макиенко, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Артемовского городского округа:

- Скажу вам честно: для меня большая честь работать с такими людьми, как Валерий Николаевич Суханов. Он человек с большой буквы, искренне влюбленный в свое дело. Его ценят коллеги, любят ученики и уважают многие жители нашего города.