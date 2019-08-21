Путин назвал развитие Дальнего Востока задачей общенационального масштаба

Президент направил приветствие участникам и гостям Восточного экономического форума.

"Развитие российского Дальнего Востока, укрепление его экономического, инновационного потенциала, повышение качества жизни людей - наш важный, безусловный приоритет, задача поистине общенационального масштаба", - заявил Владимир Путин.

Глава государства напомнил про беспрецедентные меры, направленные на поддержку бизнеса в регионе, формирование территорий опережающего развития. "Вводятся в эксплуатацию объекты промышленной, социальной, образовательной, спортивной инфраструктуры, огромное внимание уделяется созданию зоны с особым режимом правового регулирования - свободного порта Владивосток. Укрепляются партнерские связи между деловыми кругами России и стран АТР", - констатировал он.

"Россия, как крупнейшая евразийская держава, заинтересована в динамичном развитии Азиатско-Тихоокеанского региона и открыта к равноправному диалогу на двусторонней основе, а также в многосторонних форматах, по линии Евразэс, ШОС и АТЭС", - заверил президент.

Путин убежден, что форум даст старт новым, перспективным проектам, а на его площадках представители органов власти, предпринимательского и экспертного сообществ смогут наметить подходы и пути реализации Национальной программы развития Дальнего Востока.