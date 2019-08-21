Она быстрая, женственная, с нежным голосом и небесно-голубыми глазами. Ни одного горестного вздоха, ни единой жалобы на жизнь. Светлана Индралиева почти полтора часа щебетала, как птичка, рассказывая о том, как прекрасна жизнь и как она благодарит Бога за каждый день бытия.

Светлана Индралиева: Я счастливая: читала книги, видела мир, я его помню. Другим еще хуже... Фото: Глеб Ильинский

- За этот частый владивостокский дождь, за этот запах моря, за ветра наши соленые, за все Бога благодарю, - говорила она мне.

Света родилась на свет с редчайшим генетическим заболеванием, из-за которого потеряла зрение. Еще из-за "поломанных" генов у нее катастрофически снижается слух, и слышит она только благодаря мощным суперсовременным слуховым аппаратам.

У нее любящий муж, замечательный сын, трое внуков. А на вид не скажешь. Она медсестра по образованию, много лет проработала массажистом.

- Я любила работать с самыми тяжелыми больными, по сантиметру отвоевывала их у болезни. Годами ходила к лежачим больным и помогала им вставать на ноги, - говорит Света.

Сегодня она инструктор краевого общества слепых, обучает хождению с белой тростью. Оказывается, это еще та наука!..

Главное, она дает силы и крылья тем, кого недавно накрыло черное марево слепоты. Бывшие офицеры-подводники, моряки, победившие все шторма морей и океанов, слушаются Свету и признательны ей за терпение, мужество и неотступность в борьбе с недугом.

- Света, что вы видели самое красивое в жизни? - спросил я.

- Солнечный свет, который пробивался сквозь листву нашего сада. И как блестели на солнце капельки воды на спелой малине. Запомнила на всю жизнь, - звонко сказала Света.

За глаза голубые…

По Корабельной набережной Владивостока шли женщины. Стильно одетые, с аккуратными прическами, о чем-то беззаботно переговаривались. Единственное, что их отличало от сотен других прохожих - чуть осторожная походка и белые трости, которыми они легкими, почти саперскими движениями ощупывали дорогу.

Первой шла Светлана Индралиева, что-то весело и эмоционально рассказывала.

На мое "Здравствуйте" Света ответила бойким вопросом: "Александр?.."

- Вот сегодня с девочками вышли на набережную погулять. Показываю им тонкости ходьбы с белой тростью. Тут много нюансов, которые помогают нашу жизнь делать максимально комфортной, - говорит Светлана.

Знакомимся. Разные судьбы и истории, но всех их сшивает суровая нитка слепоты. С которой жить очень непросто.

Наталья Шумейко, приехала во Владивосток пять лет назад из Южно-Сахалинска.

- Зрение потеряла за несколько лет, врачи ничем не смогли помочь. В Южно-Сахалинске я стеснялась своего недуга, меня там все знали. А здесь живет моя дочь, и мне в чужом городе легче стало адаптироваться к этим реалиям жизни, - говорит Наталья.

Александра Семина буднично замечает, что "жила на высших этажах жизни", но, потеряв зрение, на несколько лет заточила себя в квартире. На улицу почти не выходила.

- Было больно и стыдно показываться людям беспомощной и жалкой, - честно говорит Саша.

Людмила Белинцева, потеряв зрение, тоже замкнулась в своей беде и квартире. У взрослого сына своя жизнь. Говорит, что неделями ждала, что кто-то куда-то позовет. Чаще всего не звали…

- Все в моей жизни изменилось благодаря знакомству со Светой. Она вдохнула в нас жизнь! Рядом с ней мы не имеем права раскисать, - как сговорившись, в один голос сказали спутницы Светланы.

Светино детство прошло на окраине Владивостока: частный домик с садом, сбитые в кровь коленки, велосипед и книжки. В девочке странным образом сочетались драки с мальчишками, в которых она билась до последнего, и чтение серьезных и очень умных книг. Романтичного Александра Грина читала, перечитывала и снова читала…

После десяти лет Света стала замечать, что не всегда отчетливо слышит слова, со временем это стало повторяться все чаще и чаще.

- Я в школе всегда смотрела учителям в рот. По артикуляции улавливала то, что не слышала. Поэтому долго никто ничего не замечал, - вспоминает Светлана Индралиева.

Затем стало заметно снижаться зрение. Годы шли, диоптрии очков становились все больше.

После окончания школы Светлана поступила учиться на медсестру, и только в медучилище опытные доктора-педагоги помогли разобраться с ее проблемой.

- Лишь в двадцать лет мне поставили верный диагноз, редкое генетическое заболевание, которое приводит к слепоте и глухоте, - говорит Светлана.

Она до сих пор помнит то липкое чувство, когда ей сказали диагноз и все объяснили про "синдром", который ей достался не понятно за что…

- Это было самое отвратительное чувство - паника, - честно признается Света.

Самым печальным для ее романтичной души было то, что она перестала видеть ночные звезды. Говорит, что по ним тоскует до сих пор. Очень многое отдала бы только за то, чтобы хоть раз увидеть звездное небо.

Ей повезло с доктором, мудрая женщина-профессор взяла ее за руку и доверительно объяснила, что этот недуг чаще всего передается красивым блондинкам с голубыми глазами. Это все про Свету.

Молодой женщине стало психологически легче жить после этой фразы.

Светлана вышла замуж, вопреки отговорам врачей родила здорового сына.

Сегодня он спортивный, широкоплечий мужик, отец троих детей. И безумно любит свою маму.

Светлана вспоминает, что он с четырех лет был ее поводырем.

- Я его за шарф держу, а он меня ведет. Вот так и жили, - говорит она.

Своей профессией выбрала медицинский массаж. Природа, отнимая одно, щедро компенсирует другим. У нее сильные руки, которые очень хорошо "видят" и "слышат".

Там, где радуга и горизонт…

- Как объяснить человеку, который никогда не видел, что такое горизонт или радуга? - спрашиваю я Свету.

- Можно, - улыбается она. Помолчав добавляет: - Нужны терпение и сострадание, тогда все получится.

Признается, что самое сложное работать не со слепыми детьми. Они куда более гибкие и обучаемые. Самое сложное работать со взрослыми, физически крепкими мужчинами, которые потеряли зрение.

- Занималась с бывшим подводником. Сильный, бесстрашный, после болезни потерял зрение. Он в начале нашего общения меня просто посылал подальше и не хотел жить, - рассказывает Светлана.

Но она и здесь победила. Нашла подход к суровой душе своего ученика. Оттаял, стал слушаться и прислушиваться к звонкому щебетанию Светы. С ее помощью освоил многие навыки. Адаптировался. Сейчас ей иногда звонит его мама и тихо благодарит. Повторяя, что ей теперь намного спокойней за сына. Он снова самостоятелен.

Оказывается, незрячий может распознать, соленый суп или нет, коснувшись рукой пара над кипящей кастрюлей. Света не может объяснить, как. Но говорит, что этот метод безошибочен.

Коньки и белая трость

За все время общения - ни единой жалобы на жизнь, судьбу и бога. Ни одной!

- Александр, жизнь прекрасна! Что вы? Я счастливая: читала книги, видела мир, я его помню. Другим еще хуже, - глядя на меня невидящими глазами, говорит Света.

Свои дорогие слуховые аппараты она называет "бриллиантами". Говорит, что стоят они примерно столько же, как серьги с крупными драгоценными камнями. Когда работала массажистом, то могла без особых проблем покупать себе слуховые аппараты именно те, которые ей были необходимы.

Сегодня стало сложней. Но жизнь и сейчас продолжает улыбаться ей за ее свет.

Прихожане одной из церквей Владивостока, узнав, что Свете нужны аппараты, кинули клич и собрали круглую сумму на новые "уши".

Самое сложное работать со взрослыми, физически крепкими мужчинами, которые потеряли зрение

- Они так и сказали мне: прими от чистого сердца за твои добрые дела, - смущаясь говорит Светлана Индралиева.

Она слышит мир только благодаря слуховым аппаратам. Говорит, что уши от них устают, и вечерами она их с радостью вынимает.

- Тогда не слышу ничего, хоть стреляй под ухом, - резюмирует Света.

У нее есть знакомый по имени Михаил, бывший офицер, которого много лет назад тяжелая болезнь приковала к постели.

- Он пишет книги и знает жизнь лучше многих ходячих, слышащих и зрячих. После общения с ним жить хочется с большей силой, - говорит Светлана.

Она охотней и радостней рассказывает о своих радостях, о том, как зимой любит кататься на коньках на городском катке. С белой тростью и на скорости. Главное прийти пораньше, когда меньше народу.

- Иначе могут сшибить, - улыбается Света.

Еще одна радость - она каталась на велосипеде, на котором не сидела десятки лет. С самого детства. Говорит, что главное в ее случае - ровная дорога и надежный партнер, который едет впереди. К его велосипеду привязали колокольчик. Он и помогал ей верно рулить.

- Ни разу не упала. Это был восторг, - радуется Света.

У нее есть две мечты, которые обязательно осуществятся. Первая - освоить компьютер. Есть специальная методика для слепоглухих. Без интернета сегодня жить трудно, там нет ни ступенек, ни пандусов…

- Компьютер еще больше расширит мои коммуникации, - резонно замечает Светлана.

Мечта вторая, не менее пульсирующая, - сплав по горной реке на байдарке. Единственное, что пока сдерживает ее, - опасение, что в больные уши попадет вода. Это для нее сродни катастрофе.

- Но я все равно это сделаю. Все продумаю и придумаю. Я себя знаю, - многозначительно резюмирует она.

Вот такая Света. Светлана Индралиева, которая давно не видит свет, но вокруг которой его очень много. Он исходит от ее души и очень чуткого сердца.

Не бояться тьмы

Она брала больных, от которых другие отказывались. Постинсультных, после тяжелых травм, с поврежденным позвоночником. Лежачих…

- Ходила к ним месяцами и даже годами. По миллиметру отвоевывала их у болезни, - говорит Светлана.

Помолчав, добавляет: "И училась у них стойкости и мужеству…"

Она непререкаемый авторитет для десятков незрячих и слабовидящих, Свету любят за ее оптимизм и невиданную жизнестойкость, к ней прислушиваются.

Она со смехом говорит, что не падала только в канализационные люки. Нет такого места и района во Владивостоке, куда бы Света самостоятельно не могла добраться и откуда бы не смогла выбраться. При том, что сегодня едва видит свет. На большее ее голубые и по-прежнему красивые глаза уже не способны...

Только десять лет назад она взяла в руки белую трость. До этого ходила без нее. На вопрос, почему раньше жила без трости, незатейливо, очень по-женски отвечает: "Стеснялась…"

Стеснения в одну минуту развеял случай. Молодой парень помог Светлане сесть автобус и заметил: "Женщина, я вначале подумал, что вы выпившая…"

На второй день она вышла из дома с тростью. Оказывается, очень важно, когда у трости вращающийся наконечник. Он сам "катится", и трость не нужно поминутно переставлять. Она как бы скользит по земле впереди незрячего человека.

- Бывает, что котята и щенки начинают играть крутящимся наконечником, - улыбаясь, говорит Светлана Индралиева.

Научиться правильно ходить с тростью для незрячего - целая наука. Оказывается, нужно обязательно надевать черные, солнцезащитные очки. Иначе многие люди думают, что у человека просто проблемы с ногами.

- Мне говорили: "Женщина, вы что, придуриваетесь?". До слез ранили словами, потом Света объяснила, что когда незрячий в очках и с тростью, многие вопросы отпадают, - говорит Наталья Шумейко.

Светлана несколько лет назад была вынуждена отказаться от работы массажиста. Стало не хватать здоровья. Но ее деятельной натуре тесно жить для себя. Сегодня она работает инструктором в краевом Обществе слепых и в специализированной школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей в городе Артеме.

Для этого съездила в Бийск, там находится специальный центр для реабилитации слепых. Говорит, что за два месяца алтайской жизни научилась большему, чем за долгие годы самостоятельного преодоления.

Самое трудное с незрячим от рождения ребенком проводить занятия пространственной реабилитации.

Прямая речь

Лилия Головащенко, председатель Приморской краевой общественной организации социальной помощи "Воскресенье":

- Светлана Индралиева очень позитивный и терпеливый человек. Она с незрячими творит чудеса, они ее слушаются и понимают, как никого другого. Один пример: занимались со слепой гиперактивной девочкой. Она бежала куда хотела, делала разные глупости. Никто не мог с ней совладать. Света взяла ребенка за руку, стала с ней разговаривать. И девочка успокоилась, она ее услышала. Они почувствовали друг друга на очень тонком ментальном уровне. Света верующий человек. Думаю, что вера тоже дает ей силы. У нее одно из главных качеств - отдать и помочь. Она удивительная.