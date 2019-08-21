В Чите стартовали IX Международные детские игры

IX Международные детские игры, которые продлятся четыре дня, открылись в Чите. Это мероприятие каждый год поочередно проходит в России, Китае, Монголии. Его проводят для развития олимпийских видов спорта среди детей и молодежи, укрепление и расширение международного сотрудничества между странами-участницами, отбора резервных спортивных талантов.

- Спорт воспитывает в человеке самые лучшие качества - целеустремленность, волю к победе, решительность, умение работать в команде. Они помогают не только в соревнованиях, но и в любых сферах жизни. С организационной точки зрения мероприятие пройдет на высшем уровне. Надеюсь, что международные детские игры станут толчком для развития спорта в Забайкалье, - сказала на открытии зампред правительства края по соцвопросам Аягма Ванчикова.

Всего в играх поучаствуют около 600 человек. Это сборные команды Забайкалья, Бурятии, Китая и Монголии. Они поборются за победу в 11 видах спорта. Десять из них традиционные: легкая атлетика, вольная борьба, бокс, дзюдо, настольный теннис, волейбол, плавание, стрельба из лука, мини-футбол, баскетбол. Одиннадцатым стал "Барилдаан", бурятская борьба, предложенная организаторами.

- Принимать участие в таких соревнованиях для меня очень престижно. Хочу показать отличные результаты и стать победителем. С 5 августа у нас шли усиленные тренировки, - расскахал боксер, участник детских игр Александр Швалов.

К слову, в рамках меропрития пройдут состязания среди спортсменов-инвалидов Забайкальского края по паралимпийским видам спорта: бочче, настольному теннису, а также по адаптивным настольным играм.

- Власти Забайкалья особое внимание уделяют развитию физической культуры и спорта в регионе. Основными направлениями физкультурно-массовой и спортивной работы являются увеличение числа людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва, дальнейшее усовершенствование и сохранение материально-технической базы сферы физической культуры и спорта, - отметил министр физической культуры и спорта края Виталий Ломаев.

По его словам, ежегодно проводится более 30 физкультурных мероприятий, среди которых Лыжня России, Кросс Наций, Оранжевый мяч, День самбо и другие. Проходят также комплексные спартакиады среди допризывной молодежи, школьников, инвалидов, пенсионеров, национальных диаспор, спартакиада "Забайкальские игры". Организуются более 250 спортивных соревнований по 53 видам спорта.

В регионе продолжают совершенствовать и спортивную инфраструктуру. В рамках реализации плана социального развития центров экономического роста 700 миллионов рублей направят на физкультуру и спорт.

До конца года будет разработана проектно-сметная документация физкультурно-оздоровительных комплексов в Хилке, Чернышевске, Могоче, для строительства центра единоборств, лыжно-биатлонного комплекса и Российского центра стрельбы из лука в Чите. Капремонт спортзала проведут в Холбоне Шилкинского района, в ледовом дворце "Чароит", на споробъектах в поселке Тарбагатай, Первомайском, Агинском, Могойтуе. Начнется ремонт спортивного комплекса футбольного клуба "Чита". Будут приобретены 34 уличных тренажера для различных населенных пунктов. 20 универсальных спортивных площадок в этом году построят в Краснокаменске, Борзе, Новой Чаре, Агинском, Новоорловске, Могойтуе, Первомайском, Красном Чикое, Забайкальске.

Цель регионального нацпроекта "Спорт - норма жизни" - повысить обеспеченность населения объектами спорта и подготовить спортивный резерв. Для этого в 2019 году выделено почти 238 миллионов рублей. Они пошли на обустройство 13 муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", создание двух физкультурно-оздоровительных комплексов. До конца года в пять спортивных школ олимпийского резерва поставят новое оборудование. На проведение физкультурно-массовых мероприятий выделено 11 миллионов рублей.