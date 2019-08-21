В Хабаровске из пожара в жилом доме спаслись 68 человек

В девятиэтажном доме на улице Волочаевская в Хабаровске вечером 20 августа случился пожар.

"Прибывшие на вызов пожарные расчеты обнаружили задымление на седьмом этаже, горели домашние вещи", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Самостоятельно свои квартиры покинули 60 жильцов. Еще восемь человек из задымленного подъезда пришлось выводить пожарным. Никто не пострадал.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Ликвидировать его огнеборцам удалось всего за четверть часа. Были задействованы 13 человек и пять единиц техники.

Кто виновен в ЧП, станет известно после проверки Государственного пожарного надзора.