В Хабаровском крае из-за паводка закрыли международный пункт пропуска

Российско-китайский международный пункт пропуска "Покровка-Жаохэ" в Бикинском районе Хабаровского края приостановил работу.

"Мера является временной и вынужденной: из-за подъема уровня воды в реке Уссури есть угроза подтопления территории", - сообщили в правительстве региона.

Напомним, ранее из-за угрозы паводка закрыли пункт пропуска Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР).

А с 10 августа было прекращено международное речное сообщение между Хабаровском и Фуюанем. Рейсы могут возобновиться лишь тогда, когда уровень Амура опустится ниже 520 сантиметров.

На сегодняшнее утро вода в реке у Хабаровска поднялась до 602 сантиметров, что считается опасной отметкой.