В Японию пришли первые танкеры с сжиженным природным газом Ямала

Конкуренция на мировой энергетической арене становится все более многогранной. Повышение эффективности добычи энергоресурсов делает все большее количество запасов рентабельными, но риск замедления мировой экономики, наравне с повышением энергоэффективности всех категорий потребителей, создает повышенную волатильность на глобальных рынках.

Что в данных условиях принесет максимальную прибыль: продажа энергоносителей или готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, включая электроэнергию и дополнительные сервисы? Участники ВЭФ-2019 будут искать ответ на этот вопрос.

Тем временем в терминале порта Тобата была разгружена первая партия сжиженного природного газа, произведенного на заводе "Ямал-СПГ". И что очень важно для японских партнеров, доставка и разгрузка прошли в полном соответствии с графиком.

- Начало отгрузок СПГ на японский рынок является для нашей компании очень важным событием, - отметил Леонид Михельсон, председатель правления "НОВАТЭКа", крупнейшей российской компании по производству природного газа. - Япония сегодня представляет очень значительный рынок сжиженного природного газа и одно из приоритетных направлений маркетинговой стратегии "НОВАТЭКа". Дальнейшее развитие логистической цепочки с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке будет способствовать расширению поставок СПГ в Японию и укреплению торговых и экономических связей между нашими странами.

А через три дня в Осаке произошло еще одно важное событие. "НОВАТЭК", консорциум Mitsui & Co и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC подписали договор купли-продажи 10 процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ 2".

Церемония прошла в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Участие в консорциуме предусматривает приобретение японскими участниками сжиженного природного газа в объеме около двух миллионов тонн в год с "Арктик СПГ 2" на долгосрочной основе.

По итогам переговоров с премьер-министром Японии президент России сказал, что инвестиции консорциума в проект "Арктик СПГ-2" составят почти три миллиарда долларов. И участие японских партнеров в "Арктик СПГ 2", безусловно, будет способствовать успешной реализации проекта.

"Арктик СПГ 2", - еще один новый амбициозный российский проект по производству сжиженного природного газа в Арктике наряду с уже работающим как часы проектом "Ямал-СПГ". Он предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год в каждой. Проект реализуется на базе богатейшего Утреннего месторождения на Ямале.

По состоянию на 31 декабря 2018 года доказанные и вероятные запасы этого месторождения по стандартам PRMS составили 1138 миллиардов кубометров природного газа и 57 миллионов тонн жидких углеводородов. По российской классификации запасы месторождения составили 1978 миллиардов кубометров природного газа и 105 миллионов тонн жидких углеводородов.

"Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт сжиженного природного газа.

СПГ-терминал в порту Тобата, куда пришла первая партия газа из российской Арктики, расположен почти рядом с еще одним японским СПГ-терминалом - Хибики. Именно он стратегически очень важен для российских производителей природного газа. Дело в том, что в конце прошлого года российская компания и японская Saibu Gas подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся оптимизации поставок СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет использования мощностей СПГ-терминала Хибики.

Этот терминал еще крупнее терминала в порту Тобата - его мощность составляет 7,5 миллиона тонн в год. Он как раз и дополнит перегрузочный терминал НОВАТЭКа на Камчатке. Компания планирует построить морской перегрузочный комплекс СПГ в Бечевинской бухте, где СПГ с танкеров-газовозов ледового класса Arc7 будет перегружаться на танкеры с более низким ледовым классом. Это позволит российской компании оптимизировать маршруты движения танкеров-газовозов высокого ледового класса, используя их только на Северном морском пути. А перегрузочный терминал на Камчатке и японский приемный терминал Хибики создадут логистически очень удобный маршрут доставки сжиженного природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По данным Международной группы импортеров сжиженного природного газа, сама Япония только за прошлый год импортировала 82,5 млн тонн СПГ, это больше трети всего импорта СПГ странами Азиатско-Тихоокеанского региона.