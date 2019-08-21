В Приамурье обнаружили второй очаг вируса африканской чумы свиней

Вирус африканской чумы свиней обнаружили еще в двух хозяйствах села Волково Амурской области.

В связи с этим близлежащие к фермам территории в радиусе 10-14 километров комиссия признала эпизоотическими очагами, сообщает администрация Благовещенского района.

Напомним, ранее заболевание нашли у свиней в одном из крестьянско-фермерских Усть-Ивановки. В населенном пункте ввели карантин: въезды в село перекрыли, машины пропускают только через специальный пост и дезбарьер. Около 700 голов свиней в населенном пункте и ближайшем к нему селе Ровное уничтожили.