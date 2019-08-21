В Приамурье восстановили больше 250 км дорог после паводка

После наводнения в Амурской области восстановили 253 километра дорог, сообщил журналистам на пресс-конференции министр транспорта региона Александр Зеленин. На ремонт дорог потрачено более 200 миллионов рублей. Отремонтировать предстоит еще столько же.

Сегодня в регионе нет населенных пунктов, которые полностью отрезаны от "большой земли". Если разрушена основная дорога, обязательно существует альтернативный вариант проезда в тот или иной населенный пункт.

Больше всего от паводка в Приамурье пострадали самые отдаленные районы: Селемджинский и Магдагачинский. Стихия уничтожила более 500 километров дорог, разрушила 12 мостов, оказались подтопленными более 800 домов, из них 625 пострадали основательно.

- По предварительным подсчетам непригодными для жилья остаются порядка 300 жилых домов. Точные данные будут к началу следующей недели, - заявил заместитель губернатора Приамурья Павел Матюхин.

Ущерб жилищного фонда оценили более чем в миллиард рублей. В правительстве Амурской области признались, что средств на восстановление в региональном "кошельке" нет.

- Губернатор обратился в федеральное правительство за помощью, надеемся, что в ближайшее время будет принято положительное решение, - отметил Матюхин.

Примерно через месяц в северные районы региона, которые пострадали от наводнения, придут первые заморозки. Людям, дома которых непригодны для жизни, придется зимовать в пунктах длительного временного размещения и в жилье, которое им предложат из маневренного фонда.

Стихия разрушила три котельных, две из них уже восстановлены, третью обещают ввести в строй в ближайшее время. Проблемы с отоплением могут возникнуть и в одноэтажных домах, где стоят печи. В Приамурье катастрофический дефицит печников, эта профессия исчезает. Для ремонта разрушенных и поврежденных печей с трудом собрали бригаду в девятнадцать человек.