Губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвердил 49 региональных проектов, которые затрагивают 11 национальных проектов. Все они направлены на улучшение качества жизни приморцев. Но есть среди них важнейшее направление работы - улучшение демографической ситуации. Оно ориентировано на семьи с детьми, для которых в крае действуют 26 мер поддержки, создание условий для здорового образа жизни и заботу о пожилых.

Третий ребенок в семье меняет ее структуру, приоритеты, приемы воспитания, график жизни. Семья получает льготы и бонусы от государства. Фото: Полина Комогорцева

Маткапитал для первенца

Существующими мерами поддержки семей приморцы активно пользуются, констатировали члены экспертной группы по реализации национального проекта "Демография".

- Но последние данные показывают: в приморских семьях все реже рождаются первенцы. Вместе с тем наибольшие затраты родители несут именно при появлении первого ребенка, - говорит и.о. директора департамента труда и социального развития Светлана Красицкая.

В крае готовы ввести в практику выплату регионального материнского капитала на первого ребенка. В числе возможных дополнительных мер - законодательное закрепление за мамами с детьми возможности работать неполный день, повышение доступности экстракорпорального оплодотворения, открытие удобного электронного сервиса для мониторинга мест в детских садах и предоставление многодетным семьям бесплатных путевок в санатории.

Чтобы мамы могли совмещать работу с семейными обязанностями, должно быть больше детских садов и яслей. Планируется, что к концу 2021-го доступность дошкольного образования для детей от полутора до трех лет станет стопроцентной. И уже в текущем году создадут не менее 390 дополнительных мест для детей этого возраста.

Благодаря новым формам финансовой поддержки семей, а также реализации государственной программы "Социальная поддержка населения", администрация края намерена добиться увеличения коэффициента рождаемости (число родившихся на тысячу женщин) в среднем до 1,954 в 2024 году.

В разделе "Содействие занятости женщин" авторы проекта намерены создать условия, чтобы мамы могли совмещать отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием.

Сбережем мужчин

В соответствии с разделом "Укрепление общественного здоровья" проекта "Демография" к 2024 году в Приморье должно увеличиться количество людей, которые отказались от вредных привычек, а также тех, кто регулярно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Для достижения этого необходимо сформировать подходящую среду.

Сначала в крае намерены принять нормативные акты, основанные на рекомендациях медиков о сокращении потребления сахара, соли и табака. Затем планируется строительство краевого центра общественного здоровья, который объединит много организаций, в том числе центр мужского здоровья.

- Почему такое внимание к сильной половине человечества? Понимаете, мужское здоровье - это же не только эректильная функция, это очень большой комплекс. И если мужчина неправильно питается, мало двигается, зло­употребляет алкоголем, то он превращается в некую противоположность себя самого. Разрушается здоровье, снижаются самооценка, качество жизни и трудоспособность. Вот поэтому о мужском здоровье речь особая, - считает главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева.

Для семей с детьми в Приморском крае действуют 26 мер поддержки

Эта часть проекта "Демография" будет считаться выполненной, если к 2024 году в корпоративных программах по укреплению здоровья работников будут участвовать не менее 50 процентов сотрудников любой компании.

Старикам - уход и почет

Проект "Старшее поколение" как часть "Демографии" направлен на создание достойных условий для активного и здорового долголетия пожилых. Стоит задача-минимум - повысить доступность и качество социальных и медицинских услуг для них. Следует также обеспечить пенсионерам доступ к образовательным программам и к жизни общества в целом.

Намечено к 2024 году увеличить до 70 процентов охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами. До двух тысяч человек в год должен дойти показатель медицинской помощи по профилю "гериатрия". Планируется качественное улучшение социального обслуживания и медицинской помощи старшему поколению на дому, в полустационарных и стационарных учреждениях с привлечением патронажной службы и сиделок.

И в этой части проекта не обойдется без строительства культурно-досугового центра для одиноких граждан пожилого возраста с залом адаптивной физкультуры, интернет-классом, танцзалом и кафе.

В целом на то, чтобы привести организации социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидировать очереди в них, будет направлено более 4,7 миллиарда рублей.

Молодым - спорт

К 2024 году в Приморье будет построено 24 новых спортивных объекта и 485 площадок для занятий различными видами спорта, потому что "Спорт - норма жизни" - так называется раздел проекта "Демография", в котором декларируется: через пять лет до 55 процентов живущих в Приморье должны заниматься физической культурой и спортом.

Важным показателем также станет повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями - с 33,5 на конец 2017 года до 55,6 процента к концу 2024-го.

Планируется строительство четырех крытых катков, крытого футбольного манежа и футбольного стадиона, приобретение двух футбольных полей с искусственным покрытием, создание регионального центра по хоккею.

На реализацию регионального проекта "Спорт - норма жизни" до конца 2024 года предусмотрено 24,2 миллиарда рублей.

Кстати



Первые плоды увеличения численности населения в Приморском крае уже есть: за прошлый год отмечен рост населения в пяти муниципальных образованиях края: в Уссурийском - 1002 человека, Владивостокском - 873, Партизанском - 159, ЗАТО Фокино - 22, Арсеньевском - 13 человек.

Дословно

Галина Курносенок, руководитель автономной некоммерческой организации содействия молодой семье "Венец":

- Сейчас политика государства в большей степени направлена на формирование благополучной семьи. Это небыстрый процесс. Работа, которая ведется в рамках национального проекта "Демография" и других нацпроектов, закладывает крепкий фундамент для комфортной жизни в Приморье и создания семьи.