В сентябре на Камчатке начнут строить новый аэровокзал

Каждый год Камчатский край возвращается с Восточного экономического форума с богатым "уловом" инвестиций. Так, в 2017 году регион заключил соглашения на сумму 10 миллиардов рублей.

Одним из самых значимых является проект строительства нового аэровокзального комплекса в Петропавловске-Камчатском. Соглашение на ВЭФ-2017 подписали правительство Камчатского края и компания "Аэропорты регионов".

"Этот проект имеет важнейшее значение для Камчатки. Объем пассажиропотока в крае в последние годы растет. Сейчас аэропорт обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год, планируем выйти на миллион. Будем прилагать к этому все усилия", - сказал губернатор региона Владимир Илюхин.

Возводить аэровокзал начнут в сентябре этого года. При этом инвестор увеличил объемы вложений в проект до 10-12 миллиардов рублей.

"Задача Камчатского края - создать всю необходимую инфраструктуру: инженерные сети, подъездную дорогу. Эта работа синхронизирована, все идет в соответствии с существующими договоренностями и планами. Уверен, что на стыке 2021-2022 годов Камчатка получит новый аэровокзальный комплекс, так необходимый и жителям, и гостям нашего полуострова", - отметил Илюхин.

Еще один проект - строительство в бухте Бечевинской перегрузочного терминала сжиженного природного газа (СПГ). Благодаря проекту будет развиваться Северный морской путь, по которому газ пойдет в азиатском направлении. Петропавловск-Камчатский станет важнейшим транспортно-логистическим узлом и укрепляет свои позиции в качестве "входных ворот" на Северный морской путь. Соглашение о намерениях реализовать этот проект стоимостью около 70 миллиардов рублей в 2018 году на форуме подписали Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, правительство Камчатского края и ПАО "НОВАТЭК". Строить СПГ начнут через год.

В том же году подписан трехсторонний меморандум о намерениях в отношении реализации проекта по строительству подземного рудника и модернизации ГОКа на базе месторождения "Аметистовое" на территории опережающего развития "Камчатка".

"С 2015 года на фабрике ГОК "Аметистовое" перерабатывается руда, добываемая на одноимённом месторождении открытым способом. В тоже время, скоро необходимо будет выполнить переход на подземную отработку объекта. По условиям подписанного документа, наши инвестиции в проект с 2019 по 2027 год составят около 4 миллиардов рублей", - отметил гендиректор "Золота Камчатки" Александр Голованов.