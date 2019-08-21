В Забайкалье потратят 2 млн рублей на доступную среду

В рамках программы "Доступная среда" восьми районам Забайкальского края выделили более двух миллионов рублей для создания комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Читинском районе эти средства пойдут на установку четырех специализированных автобусных остановок по маршрутам Новая Кука - Чита и Чита - Александровка. Городскую библиотеку в Балее и клуб села Ульдурга Тунгокоченского района оснастят пандусами и поручнями. В клубе также отремонтируют крыльцо и заменят дверь. В Могоче для людей с ограниченными возможностями адаптируют детскую школу искусств. Подобная адаптация будет проведена также в школе искусств поселка Первомайский Шилкинского района и спортивном клубе Шилки. В клубах сел Юмурчен, Красный Яр, Усть-Каренга и в центре эвенкийской культуры села Верх-Усугли повесят специальные информационные табло.

Всего в рамках программы в течение года отремонтировано 26 приоритетных объектов социальной инфраструктуры. Общий объем затраченных средств превысил 25 миллионов рублей.