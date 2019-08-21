Пятый, юбилейный, Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября на острове Русском во Владивостоке. Он уже стал одним из инструментов развития Дальнего Востока. Проходящие в его рамках дискуссии способствуют экономическому, технологическому и социальному развитию макрорегиона, обеспечивают повышение качества жизни в Дальневосточном федеральном округе.

Олег Кожемяко: Приморский край интересен географическими, климатическими условиями, своей территорией. Я думаю, что пятый ВЭФ даст новый импульс развитию региона. Фото: Пресс-служба Администрации Приморского края

Город и губернатор в новом статусе

Владивосток впервые встречает форум в статусе столицы ДФО. От того, каким увидят город участники и гости международной встречи, будет зависеть имидж и края, и всего округа. Поэтому на власти Приморья легла двойная нагрузка: подготовить инфраструктуру ВЭФ и выгодно презентовать проекты развития родного края. Вместе с фондом "Росконгресс" администрация региона ведет подготовку к форуму по нескольким направлениям.

Работа по обеспечению проживания участников ВЭФ прошла в штатном режиме. Шесть тысяч его гостей разместят в кампусе Дальневосточного федерального университета, в лучших отелях Владивостока и на лайнере Costa Venezia.

- В деловой программе мероприятий Приморский край кроме презентации ряда проектов инициировал проведение секции по судостроению и судоремонту, так как развитие этой отрасли является приоритетом для нашего региона. И мы готовим предложения в адрес правительства России, направленные на поддержку судоремонтных и судостроительных предприятий. Работаем и над тем, чтобы сделать интересным для инвесторов павильон Приморья, который будет открыт на набережной ДВФУ. Важно показать не только перспективы, но и достигнутые результаты, а это уже запущенные производства, созданные рабочие места, налоговые поступления в бюджет, - говорит губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который впервые будет принимать участие в работе ВЭФ как глава региона - хозяина международной встречи.

Потенциал Приморья представят и в Национальной программе развития Дальнего Востока, презентация которой запланирована на форуме-2019. Она позволит бизнесу выделить приоритетные направления социально-экономического развития края, принять решения об участии в реализации крупных инфраструктурных проектов.

За четыре предыдущих года администрация и бизнес Приморского края подписали 151 соглашение на общую сумму более 660 миллиардов рублей, многие из которых уже реализованы.

Эффект прямых контактов

Форум - площадка не только для обсуждения экономического развития ДФО, но и место бизнес-встреч представителей стран-участниц. Для Владивостока большая честь провести бизнес-диалоги "Россия - Япония", "Россия - АСЕАН", "Россия - Республика Корея" и "Россия - Индия" с участием предпринимательских кругов этих стран.

К слову, о сотрудничестве Индии и Приморского края известно не так много, как оно того заслуживает. В регионе осуществляется несколько проектов с привлечением индийских инвесторов. Так, в 2002 году во Владивостоке основано ООО "Джей Рус" - российский филиал компании "Мадху Джаянти" по производству и продаже чая, напрямую импортирующей товар из чайной столицы Индии - Колкаты (Калькутты). В 2016 году проект был расширен за счет регистрации в Приморье компании ООО "Джей Ти", которая получила статус резидента свободного порта Владивосток. Фасовка пакетированных и весовых листьев ведется на чаеразвесочной фабрике, расположенной на территории производственно-логистической зоны "Авиаполис Янковский".

Реализует проект в Приморье и крупнейший индийский производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий "Кей Джи Кей" (KGK). Создана дочерняя компания - ООО "КГК ДВ", получившее в марте 2017 года статус резидента свободного порта. Общая сумма инвестиций в проект - более 500 миллионов рублей. Во Владивостоке компания создала 270 рабочих мест с перспективой увеличения их до 350.

Туристический потенциал на воздушном шаре

Презентации туристического потенциала региона Приморье уделят особое внимание в программе форума, и понятно почему. Благодаря реализации государственной программы развития туризма край установил рекорд по приему иностранных путешественников: в минувшем году его посетили около 780 тысяч зарубежных гостей - прирост 20 процентов. Это максимальный объем иностранного турпотока, зафиксированный в крае за последние десять лет.

В павильоне Приморья на "Улице Дальнего Востока" участники форума смогут совершить путешествие по краю на воздушном шаре.

За четыре предыдущих года администрация и бизнес Приморского края подписали на ВЭФ 151 соглашение на общую сумму более 660 миллиардов рублей

- Конечно же, идея будет реализована с помощью VR-технологий, которые помогут переместиться в самые популярные места отдыха - на пляж бухты Лазурной, мыс Тобизина, гору Пидан, национальный парк "Земля леопарда". Рядом будут работать специалисты туристско-информационного центра Приморского края, которые помогут сразу же спланировать поездки в понравившиеся места, - рассказывает глава региона.

В линейке экскурсий - морские прогулки по акватории Уссурийского и Амурского заливов, рыболовные туры, посещение объектов Владивостокской крепости, трекинг по экотропам заповедников с их уникальными природными объектами, знакомство с историей Дальневосточного укрепрайона и его гарнизонов, поход по местам путешествий великого русского исследователя Владимира Арсеньева.

Отдельно будет представлен интегрированный развлекательный курорт "Приморье" - один из якорных туристско-рекреационных кластеров края, в котором уже работает казино Tigre de Cristal, строятся гостинично-развлекательные комплексы "Шамбала" и Naga. В развлекательной зоне к 2022 году предусмотрено строительство 16 гостиниц различного класса с казино, яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыжной трассы, торгово-выставочного и административно-офисного центров, гостевых вилл, создание благоустроенных территорий и пляжей.

- Край уделяет туризму большое внимание, именно поэтому Приморье подключилось к проведению выездных площадок ВЭФ. Впервые в этом формате прошел Тихоокеанский туристский форум, на котором мы получили поддержку федеральных властей. Идея заключается в продлении срока действия электронных виз до 14 дней, реализации проекта "Открытое небо" - то есть придание Владивостоку статуса города федерального значения и полное отсутствие ограничений на полеты российских и иностранных авиакомпаний, - говорит губернатор.

День послушания

На Восточном экономическом форуме запланирован молодежный образовательный день. В нем примут участие 267 молодых ученых, победителей конкурсов на право получения стипендий и грантов президента РФ, которые осуществляют перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны. Приморский край представят 40 человек.

День пройдет в двух форматах. Деловая программа включает лекции, дискуссии о мировых тенденциях в области науки и техники, встречи с губернаторами и профильными министрами, курирующими образование и науку, развитие цифровых технологий и инноваций. И практическая программа - работа в павильоне "Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации". Здесь будут представлены первые исследования и разработки, проведенные молодыми учеными в сотрудничестве с компаниями в рамках создаваемых на острове Русский инжиниринговых центров госкорпораций и других научно-технологических центров.

- Цель молодежной площадки ВЭФ - подготовка квалифицированных кадров и привлечение молодых ученых к работе в наукоемких отраслях экономики региона. А создаваемые на Русском по поручению президента РФ Владимира Путина инжиниринговые центры государственных корпораций и центр "цифрового развития" станут в перспективе местом притяжения молодых профессионалов не только ДФО, но и страны в целом, - так видит задачу молодежного дня на ВЭФ Олег Кожемяко.

Волонтер - хорошая практика

В Приморском крае прошла подготовка волонтеров для ВЭФ-2019. В этом году их более 600 человек. Все они прошли серьезный отбор. В числе обязательных критериев - опыт участия в других крупных мероприятиях, знание английского, а владение восточными языками считается преимуществом.

Корпус добровольцев формируется из представителей волонтерского движения Дальневосточного федерального округа, в основном это студенты и старшеклассники от 15 лет. Но есть изюминка: в движении участвуют волонтеры серебряного возраста - люди старше 50 лет. С каждым годом все больше добровольцев из других регионов России готовы работать на Восточном форуме. Например, в 2016-2018 годах были сформированы делегации из Санкт-Петербурга, Челябинска, Архангельска и иных городов.

В этом году ВЭФ стал площадкой для программы мобильности Ассоциации волонтерских центров. Это значит, что 80 добровольцев, отобранных со всей России, приедут во Владивосток для того, чтобы принять участие в организации и проведении мероприятия, а также для обмена волонтерским опытом.

В последние дни перед ВЭФ еще продолжается обучение волонтеров, они проходят функциональные тренинги, которые позволят им действовать в соответствии с мировыми стандартами. Обязанности у добровольных помощников самые разные: работа на информационных стойках, встреча делегаций, аккредитация, администрирование комнат переговоров и многие другие.

Улица достижений

На юбилейном ВЭФ участники и гости форума смогут посетить традиционную выставку "Улица Дальнего Востока". Строительство павильона Приморского края уже завершается, он выполнен в форме морской раковины.

Одной из задач форума в этом году станет подведение итогов, вот на это в экспозиции Приморья и будет сделан акцент. Главная ее тема - "Приморье - центр притяжения".

- Хотим показать не только инвестиционные проекты, но и представить жителям края понятные результаты уже прошедших форумов: сколько новых рабочих мест получило Приморье, как за счет налогов наполняется бюджет. Нам важно рассказать и доказать, что наш край стремится стать лучшим для работы, жизни и ведения бизнеса. Поэтому главным экспонатом станет инвестиционная карта края. На ней отмечены значимые стартовавшие и реализуемые проекты и производства, в числе которых судостроительный комплекс "Звезда", завод по производству двигателей "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", Находкинский завод минеральных удобрений, фабрика по огранке алмазов группы компаний KGK, завод по производству домокомплектов домостроительного комбината "Приморье" и многие другие. Выбрав любое из этих предприятий на тач-панели, гости смогут познакомиться с ним подробнее, а также узнать о количестве создаваемых рабочих мест и открытых вакансиях, - рассказывает Олег Кожемяко.

Впервые на ВЭФ в павильоне Приморского края будет представлена концепция развития острова Русский. Эту часть Владивостока ждет масштабная программа благоустройства: появится инфраструктура для комфортных занятий спортом и отдыха, а с материком Русский свяжет новый мост через остров Елена.

Задачи Пятого Восточного экономического форума

По словам вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, на юбилейном Восточном экономическом форуме, с одной стороны, будут подводиться итоги - все-таки с первой международной встречи немало создано, накоплен опыт, темпы экономического роста Дальнего Востока достигают шести процентов в год - есть что анализировать. С другой - будут строиться новые планы по социальному развитию региона: необходимо поднять качество жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийского.

Деловая программа форума включает 50 мероприятий, и они разбиты на четыре блока:

- "Новые решения для ускорения экономического роста", в рамках которого будут обсуждать меры, необходимые для развития Дальнего Востока и повышения его инвестиционной привлекательности;

- "Создавая условия для бизнеса". В этот блок войдут темы защиты прав инвесторов и совершенствования законодательства, развития малого и среднего бизнеса, цифровизации государственного управления;

- "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества". Дискуссии будут посвящены экономическому взаимодействию России и стран АТР в научно-технической сфере, цифровой трансформации торговли, развитию российской Арктики и транспортных коридоров на Дальнем Востоке.

- "Новые решения для повышения качества жизни". Сюда вошли темы повышения качества образования, привлечения частных инвестиций в социальную сферу, развития городской среды и создания городов будущего.

Го, дзюдо и ГТО

Участники ВЭФ могут сдать нормативы ГТО в павильоне минспорта РФ.

Главным событием спортивной программы ВЭФ-2019 станет III международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.

На острове Русский пройдет благо­творительный забег в защиту дальневосточных краснокнижных кошачьих - амурских тигров и дальневосточных леопардов. Участникам предложено две дистанции - 1 или 4,2 километра.

Впервые Владивосток примет турнир международного уровня по керлингу на ледовой арене Ice Tiger.

Состоится международный турнир по игре го с участием команд из Индии, Китая, Кореи, Японии, России и европейских стран. Отдельно в Кубке ДФО по игре го сразятся сборные команды дальневосточных регионов.

В бухте Аякс и акватории Уссурийского залива пройдут международная регата "Дальневосточный кубок-2019" и соревнования яхт класса "Плату 25".

К форуму приурочили Х Юношеские спортивные игры стран АТР. Девушки и юноши 13-15 лет из КНДР, Таиланда, КНР, Республики Корея и России определят сильнейших в футболе, баскетболе, дзюдо, шахматах, плавании, настольном теннисе и бадминтоне. Игры пройдут во всероссийском детском центре "Океан".

Между тем

Для особо креативных гостей

С помощью мобильного приложения гости ВЭФ могут предложить свои варианты расположения предполагаемых к строительству в игорной зоне "Приморье" объектов. Организаторы полагают, что это позволит посмотреть на проект с новой стороны.

Впервые на ВЭФ будут представлены сувениры от министерства Морской Бутылочной почты: желающие смогут отправить заветное бутылочное послание в виде открытки из Владивостока в любой конец света.

Кстати

Чем займутся гости ВЭФ-2019 в минуты отдыха

• "Здоровое общество". Площадка создается для информирования о реализации в Приморье нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". На ней же можно пройти ДНК-тестирование, посетить бар здорового питания.

• "Культура. Традиции. Ремесла". Выставка-ярмарка с участием мастеров народного-художественного творчества Приморья, пленэр художников из регионов Дальнего Востока.

• "Созвездие Дальнего Востока". Фестиваль культур, представляющий таланты со всего ДФО.

• Выставки картин из собрания Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, галереи Уффици, Приморской краевой картинной галереи.

• Визит-центр музея-заповедника "Владивостокская крепость". На площади 250 квадратных метров будут представлены объекты, связанные с историей уникального объекта.

• Концерты солистов Приморской сцены Мариинского театра.

• Вечерами на ВЭФ будет работать кинотеатр под открытым небом. Гостей ждут фильмы из программы "Сделано во Владивостоке", снятые приморскими режиссерами и представленные в разные годы на международном кинофестивале Pacific Meridian.

• Экобар. Впервые был открыт на ВЭФ-2018. Идея очень понравилась. В баре можно будет попробовать напитки на основе таежных дикоросов.