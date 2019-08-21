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21.08.2019 23:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Оценили шансы - мнения

Эксперты изучили расклад сил на выборах в регионах
Текст: Александра Белуза
Российская газета - Столичный выпуск № 186(7944)
Во всех 16 регионах выборы губернаторов пока проходят по референдумным сценариям, говорится в докладе, подготовленном Фондом развития гражданского общество (ФоРГО). Врио губернаторов и действующие главы, идущие на переизбрание, с большой долей вероятности победят уже в первом туре, прогнозируют эксперты за две недели до голосования.

Кандидатами от власти на губернаторских выборах выступают 13 врио и 3 действующих губернатора. В Ставропольском крае, Волгоградской и Вологодской областях главы переизбираются на новый срок. В остальных регионах прежние главы ушли в отставку досрочно, и на выборы пошли назначенные президентом врио. "Учитывая электоральную историю регионов, рейтинги и кандидатские конструкции, сформированные по итогам выдвижения и регистрации, можно уверенно утверждать, что во всех регионах выборы глав проходят по референдумным сценариям", - говорится в докладе ФоРГО.

Прогнозируя победы в первом туре, эксперты предупреждают о рисках второго тура в четырех регионах

Это не означает, что у кандидатов от власти нет проблем, комментирует "РГ" глава ФоРГО Константин Костин. По его мнению, от последних двух недель избирательной кампании зависит, сумеют ли команды "эти проблемы разрешить и закончить дело первым туром, либо же все-таки мы увидим вторые туры". При этом ситуации везде разные. "Есть те, у кого избирательные кампании шли "с колес". Есть те, у которых было время поработать и, соответственно, прийти к выборам в полной готовности - и со сформированной командой, и с программой развития региона, и с первыми результатами работы", - отмечает Костин.

Фото: Александр Корольков.
Николай Булаев об уроках избирательной кампании в Мосгордуму

Наиболее крепкие электоральные позиции, по оценкам экспертов, имеют Радий Хабиров (Республика Башкортостан), Александр Осипов (Забайкальский край), Роман Старовойт (Курская область) и Вадим Шумков (Курганская область). Эксперты обращают внимание, что последние трое являются выпускниками либо участниками потока так называемой "школы губернаторов" - специальной программы обучения управленческих кадров высшего уровня в РАНХиГС.

Риски того, что в дальнейшем сценарии сменятся на конкурентные и "возникнут реальные угрозы вторых туров", отмечаются в трех регионах - это Алтай, Астраханская и Вологодская области. Везде - по разным причинам. Так, говоря о ситуации на Алтае, авторы доклада констатируют, что там "достаточно сильны как КПРФ, так и другие оппозиционные партии, а именно "СР", "Патриоты России" и "Родина". А в Астраханской области врио главы Игорь Бабушкин был назначен только в июне и вступил в кампанию буквально "с колес". К зоне риска относят и Волгоградскую область - из-за конфликта элит.

Дали эксперты и прогноз на выборы в Мосгордуму - "у "ЕР" по итогу будет крупнейшая фракция, поскольку большинство из кандидатов имеет преимущественные шансы на победу". "Кандидаты от "Единой России" идут самовыдвиженцами - это их форма участия, и, на мой взгляд, она достаточно оправданна", - считает Костин. Из доклада также следует вывод, что акции протеста не окажут существенного влияния на итоговый расклад сил в Москве. "Как показывают социологические исследования, те, кто ходит на протестные митинги несистемных либералов и вообще как-либо восприимчив к их агитации, как правило, в массе не ходят на избирательные участки", - отмечают эксперты ФоРГО.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ПФО Башкортостан ЦФО Курская область ДФО Забайкальский край УрФО Курганская область
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