В преддверии Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа, филиал "Российской газеты" в Нижнем Новгороде совместно с Нижегородским региональным отделением Русского географического общества (РГО) провел круглый стол "Корабль "Орел" как символ российской государственности".

Участники круглого стола пришли к выводу, что флагшток с государственным флагом России на Стрелке стал бы еше одной изюминкой Нижнего Новгорода. Фото: Николай Нестеренко

Этот корабль знаменит тем, что на нем впервые был поднят флаг с сочетанием "белого, лазоревого и алого" цветов. Случилось это, вероятнее всего, в 1669 году в Нижнем Новгороде. По крайней мере таково предположение ряда историков.

Кроме того, как рассказал на круглом столе генеральный директор фонда "Нижегородский кремль" Сергей Малиновский, "Орел" был первым русским военным кораблем, построенным по государственному заказу. Построили корабль по указу царя Алексея Михайловича в 1668 году в селе Дединово, расположенном недалеко от Коломны вниз по течению Оки. Из-за мелководья Оки полностью оснастить и вооружить корабль было возможно только на большой воде в Нижнем Новгороде, куда он и прибыл в июне 1669 года. Здесь местные корабелы оснастили его пушками, дополнительными якорями и другим необходимым такелажем, здесь прошла достройка и государственная приемка "Орла".

К сожалению, исторические документы, известные в настоящее время, умалчивают о том, когда и где на корабле был поднят флаг, в каком порядке сочетались цвета его флага. Но известно, что именно из Нижнего Новгорода полностью оснащенный и вооруженный корабль "Орел" под государственным флагом ушел в плавание по Волге к Каспийскому (Хвалынскому) морю.

Этот исторический факт и стал отправной точкой к тому, чтобы Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП), региональные отделения РГО и Общероссийского общественного движения поддержки флота, а также фонд "Нижегородский кремль" и нижегородская историко-культурная общественная организация "Петровский союз" 12 августа 2019 года обратились в Общественную палату Нижегородской области с предложением инициировать перед властями области и города вопрос о создании в Нижнем Новгороде на Стрелке музея волго-окского судостроения, судоходства и ярмарочной торговли с установкой флагштока, на котором будет поднят большой государственный флаг России.

Председатель Нижегородского регионального отделения РГО Светлана Соткина отметила, что установка на Стрелке флагштока с самым большим государственным флагом России стала бы зримым выражением гордости за наши государственные символы.

Генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев добавил, что музей должен пропагандировать и достижения нижегородской промышленности, которая неразрывно связана с судостроением.

- А еще наши дети должны видеть в этом музее, какой гигантский путь прошли их предки, на примере техники, построенной руками россиян. Это важно и для профориентации, - заметил Юрий Филиппов, гендиректор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Руководитель нижегородского отделения Российской студенческой парусной лиги Сергей Косарев сделал акцент на том, что поднятие флага на Стрелке может стать новым ритуалом, вроде полуденной стрельбы из пушки в Санкт-Петербурге.

- Флаг можно торжественно поднимать каждый день под гимн. Это и туристов привлечет, - считает он.

Член региональной Общественной палаты Борис Шахов отметил большой воспитательный аспект этого действа и то, что поднятие флага станет еще одной изюминкой Нижнего Новгорода.

Директор музея речного флота Волжского государственного университета водного транспорта Галина Абаева добавила, что в будущем экспозиционном пространстве на Стрелке можно позиционировать Нижегородский регион как родину кораблестроения (хотя Воронеж и Архангельск тоже претендуют на этот статус). Ведь именно в Нижнем в 1636 году был построен первый на Руси трехмачтовый парусный корабль "Фредерик" по заказу Голштинского герцогства (Германия).

- А первым экспонатом музея может стать воссозданный "Орел", почему бы нет, - предположила Галина Абаева. - Кстати, в нашем музее уже есть однофунтовый корабельный фальконет - пушка малого калибра, предположительно отлитая в 1669 году на московском Пушечном дворе для корабля "Орел".

Тем временем

Заместитель председателя Серпуховского отделения РГО, руководитель экспедиции "Великие реки России от истока до устья" Владимир Браташов призвал собравшихся находить пути объединения, с учетом того что вопрос поднятия первого в истории триколора - это предмет подчас жарких споров историков. Кроме того, путешественник отметил плачевное состояние речного судоходства - к этому также стоит привлекать внимание государства.