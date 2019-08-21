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21.08.2019 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Малыши в зоне риска

На вятке расследуется очередное уголовное дело в связи с гибелью ребенка в семье
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 185(7943)
Дикий случай, связанный с гибелью ребенка, вновь потряс кировчан. Еще не успела отшуметь история о том, как молодая мать заперла в квартире и оставила умирать маленькую дочь ("РГ-Неделя" рассказала об этом в номерах от 13 марта и 10 апреля), как новая трагедия: женщина собственными руками зарезала двухлетнего сына.

14 августа в квартире на улице Дружбы Кирова гуляла пьяная компания. В разгар "веселья" кто-то заметил, что сын одной из женщин не подает признаков жизни, и позвонил в полицию. Приехавшая по вызову следственная группа обнаружила на теле ребенка ножевые раны.

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Как рассказали "РГ" в СУ СКР по региону, участники застолья были настолько пьяны, что поначалу вообще не могли рассказать, что произошло. Но позже в убийстве ребенка призналась... его мать. На допросе она сообщила: ребенок мешал ей отдыхать.

Женщину арестовали. Как и в случае с запертым в квартире ребенком, сразу возник вопрос: а что же различные инспекции, врачи, комиссии?

После весенней трагедии вятских врачей обязали бить тревогу, если ребенок долгое время не наблюдается в медучреждении. Тогда же правительство Кировской области утвердило механизм межведомственного взаимодействия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в зоне риска, - только весной в регионе произошло два случая, когда горе-матери губили своих детей.

...Областная прокуратура уже пообещала, что вновь проверит органы системы профилактики. Кроме того, будет инициирован вопрос о лишении родительских прав женщины в отношении ее второго ребенка (ему шесть лет). Как оказалось, семья, о которой идет речь, состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) областного УВД и в профильной комиссии Первомайского района. В семью чуть не каждую неделю выезжали специалисты, неоднократно фиксировалось, что мать находится в нетрезвом состоянии. Но дети оставались с ней. Почему?

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В первый раз в поле зрения органов профилактики эта семья попала в 2016 году, когда женщина родила второго ребенка. Тогда из детской поликлиники поступил сигнал, что мать не приходит с грудничком на прием. С ней провели беседу, после чего женщина исправилась.

В январе этого года у нее умер муж, что, возможно, и подкосило вдову. В мае в органы профилактики пожаловались соседи: у женщины собираются компании, которые употребляют спиртное в присутствии малолетних. С этого момента семью взяли на учет.

С мая по июль специалисты навещали ее как минимум семь раз. Как пояснили сотрудники ПДН, выездов было больше, но часто женщину не заставали по месту регистрации. В случаях, когда семья находилась дома, поводов для тревоги у проверяющих не возникало: малыши не были голодными, всегда имелся запас продуктов. В июле вдове предложили оформить пособие по утрате кормильца, а в конце месяца она сама обратилась в органы профилактики помочь ей с оформлением документов.

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Ситуация вроде бы налаживалась, и, как считают в ПДН, по формальным признакам оснований для изъятия детей не было. Тем более ранее уже случалось, что инспекторы изымали детей из семьи, а суд затем признавал неправомочность таких действий, поскольку "выпитые родителем две кружки пива - не основание".

14 августа мать забрала от дедушки младшего ребенка от дедушки и ушла с ним к своему знакомому. Домой малыш уже не вернулся...

Комментарии

Лариса Копысова, замглавы администрации Кирова:

- Все службы знали, что женщина употребляет спиртное, что семья кочует по разным адресам, находясь то у одних родственников, то у других. Все знали, что старший ребенок не посещает детский сад, хотя путевка предоставлялась дважды, но мать за ней не приходила. И тем не менее каких-то действенных мер принято не было. Очевидно, что в работе системы профилактики есть пробел.

Роман Титов, зампредседателя Законодательного собрания:

- Поворот от защиты прав детей любой ценой к сохранению детей в семьях любой ценой преследовал вроде благую цель - ни одно спецучреждение не способно заменить семью. Ребенку нужны материнские руки, ласки, отцовские объятия. И результаты вроде бы очевидны - число детей в детдомах сокращается. Да только вот дети остаются в семьях, которым они не нужны. Нет ни объятий, ни материнских рук - водка, грязные матрасы и пьяные компании. И жуткие трагедии с умирающими от голода младенцами, с зарезанными малышами - это, на мой взгляд, страшные результаты реализации стратегии "сохранения в семье".

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