Пермский охотник нашел пропавших пять дней назад пенсионеров

Двух заблудившихся пенсионеров, поиски которых длились уже пять дней, в пригородном лесу (недалеко от Перми) случайно обнаружил охотник.

Как пояснили в Краевой службе спасения, в штаб поиска поступило сообщение, что охотник случайно вышел на людей в лесу. Место нахождения объяснить максимально точно не может, только направление. К предполагаемому месту нахождения 80-летнего мужчины и 75-летней женщины в оперативном порядке была направлена группа спасателей.

Прибывшие в расчетную зону спасатели и волонтеры разыскали пропавших пять дней назад пенсионеров. Они были эвакуированы и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.