Многие люди после 50 лет опасаются потерять работу, ведь именно они чаще всего попадают под сокращение: не секрет, что руководители все чаще отдают предпочтение молодым кадрам. Но теперь пожилые могут пройти переобучение или повысить свою квалификацию - в этом году в Башкирии началась реализация федерального проекта "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография". Его цель - повысить востребованность и конкурентоспособность "зрелых" кадров на рынке труда.

Большие возможности

Уфимка Маргарита Зарипова, имея диплом бухгалтера, успела побыть и продавцом, и экономистом, и оператором АЗС. Но в 52 года в силу ряда причин ей пришлось встать на учет в центр занятости.

- Работники центра занятости предложили выучиться на кондитера, а сразу после окончания трехмесячных курсов меня взяли на работу в кулинарию. Новая профессия - мой якорь безопасности, - призналась Маргарита Зарипова.

И таких людей, как Маргарита, которые еще не доработали до пенсии и готовы учиться новому, в Башкирии немало. Теперь сделать это проще. К тому же работодателям стало выгодно повышать квалификацию и обучать новым компетенциям свои "зрелые" кадры: затраты им возместят из бюджета.

По словам и.о. министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Юрия Мельникова, в 2019 году по проекту "Старшее поколение" получат допобразование около полутора тысяч жителей региона предпенсионного возраста. Это женщины 1964-1968 и мужчины - 1959-1962 годов рождения. Программа рассчитана до 2024 года. За это время власти планируют дать допобразование девяти тысячам жителей региона.

Практическая польза

Одно из направлений проекта "Старшее поколение" - обучение предпенсионеров по международным профессиональным стандартам "Ворлдскиллс".

- Наши программы отличаются от стандартных практической направленностью, то есть минимум теории, максимум отработки навыков. А в конце обучения слушатели подтверждают свои компетенции на демонстрационном экзамене, по итогам которого получают паспорт с указанием процента освоения тех или иных навыков, - говорит директор академии "Ворлдскиллс "Россия Светлана Крайчинская.

Для участия в программе Ворлдскиллс достаточно желания самого предпенсионера. Жители Башкирии, которым до пенсии осталось всего несколько лет работы, могут зарегистрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru и выбрать интересующее направление.

- После регистрации нужно пройти профессиональный тест. По его результатам дадут рекомендации, с какого уровня следует начать обучение и где его проходить, - уточнила Светлана Крайчинская.

В бизнес или за станок?

В Башкирии сегодня девять центров обучения "Ворлдскиллс" предлагают такие программы, как: веб-дизайн, изготовление прототипов, преподавание в младших классах, туризм, кровельные работы и так далее. Пока получили право заниматься переобучением предпенсионеров по мировым стандартам лишь восемь колледжей и вузов Уфы, Стерлитамака и Салавата, а также уфимский учебный центр госслужбы занятости населения - первый из подобных учреждений в России.

- Мы решили попробовать пройти отбор, так как были уверены в своих силах: у нас есть квалифицированные педагоги и необходимая техническая база. Будем обучать и повышать квалификацию предпенсионеров по программе "Предпринимательство и управление социальными проектами", - отметила директор учебного центра госслужбы занятости населения Уфы Ульяна Назарова. - Сейчас дорабатываем программу, осенью планируем набрать первую группу из 20 человек на двухнедельные курсы. Желающие уже есть.

Большинство колледжей только начинают работать с предпенсионерами. А учебный центр группы компаний "Стан", расположенный на базе стерлитамакского филиала Башгосуниверситета, уже выпустил первую группу из восьми студентов-предпенсионеров по направлению "многоосевая обработка на станках с числовым программным управлением".

- Молодежь работать станочниками не стремится, поэтому руководители предприятий делают ставку на проверенные кадры. Половина наших студентов - сотрудники предприятий "Стан", - рассказывает начальник научно-инновационного управления стерлитамакского филиала Башгосуниверситета Павел Алешин. - Но есть среди наших слушателей и неработающие предпенсионеры, которые решили приобрести оборудование и открыть свой бизнес. Все они ответственно подходят к обучению, легко усваивают новые компетенции и считают себя достаточно молодыми, чтобы развиваться и учиться новому.

Кстати

Судя по данным официального сайта "Ворлдскиллс", жителям региона в возрасте 50+ интересны такие направления, как многоосевая обработка на станках с ЧПУ, графический и веб-дизайн. На эти специальности подано больше всего заявок. Однако в целом зарегистрированных пользователей из республики на портале пока достаточно мало - менее 70.

Куда пойти учиться?

Обучать предпенсионеров по стандартам Ворлдскиллс в Башкирии будут:

- Стерлитамакский колледж строительства профессиональных технологий ("кровельные работы");

- Уфимский топливно-энергетический колледж ("лабораторный химический анализ");

- Уфимский многопрофильный профессиональный колледж ("преподавание в младших классах");

- Салаватский колледж образования и профессиональных технологий ("туризм", администрирование отеля");

- Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники ("веб-дизайн и разработка, изготовление прототипов");

- Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж ("графический дизайн");

- Стерлитамакский филиал БашГУ ("многоосевая обработка на станках с ЧПУ");

- Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна ("флористика", "предпринимательство");

- Уфимский учебный центр госслужбы занятости населения ("предпринимательство").

Компетентно

Лия Хафизова, депутат госсобрания - Курултая РБ, директор уфимского учебно-консультационного центра "Ресурс":

- Я считаю: переобучение предпенсионного возраста не оправдает ожидания властей. Эта категория граждан может просто не проявить интереса к обучению, потому что большинство людей в возрасте - состоявшиеся профессионалы, которые не захотят переучиваться. К тому же с возрастом сложнее усваивать незнакомый материал. Но даже получив новую профессию, необходимо время для отработки навыков, у зрелых работников его не так много. И они это понимают.

Между тем

Юридические лица и индивидуальные предприниматели Башкирии могут получить субсидии на организацию профобучения и дополнительного профобразования работников предпенсионного возраста. Правительство Башкирии утвердило порядок предоставления этой меры поддержки в марте 2019 года: предприятиям предоставляют целевые средства до 68,5 тысячи рублей на передподготовку одного работника. Главное условие при выборе учебного центра - наличие лицензии на образовательную деятельность.