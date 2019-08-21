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21.08.2019 16:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Саратовская школа вошла в проект Кампуса молодежных инициатив

Саратовские и белорусские школьники стали участниками Кампуса молодежных инициатив в рамках национального проекта "Образование"..
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В конце июля в детском летнем оздоровительном лагере имени Володи Дубинина в Татищевском районе Саратовской области открылся Кампус молодежных инноваций "Саратовская Агломерация 2025".

По словам директора школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 Энгельса Владимира Попова, проект рассчитан на подготовку специалистов для цифровой экономики. Школьники в возрасте от 12 до 17 лет занимаются по шести тематическим направлениям, в том числе, это робототехника, 3D моделирование, лазерная резка. В этом году школа, в числе других 28 учебных заведений в стране, получила грант Министерства просвещения РФ.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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Участниками проекта стали победители и призеры конкурсов и олимпиад по информатике из Саратовской области и Беларуси. По условиям проекта не менее пяти процентов школьников должны быть гражданами иностранных государств. Кроме того в числе участников - дети с ограничениями по здоровью.

- Информационные технологии - достаточно новое направление, которое набирает оборот. Специалисты в этой сфере - инициативная, интеллектуально развитая молодёжь. Здесь, в рамках проекта, мы готовим именно таких ребят, которые в ближайшем будущем придут со своими стартапами, начнут их реализацию, будут полезны региону, - рассказывает учитель математики и менеджер проекта Яна Муслимова.

С участниками проекта встретился губернатор Валерий Радаев. Глава региона осмотрел лаборатории, в которых занимаются школьники, ребята представили ему свой проект. В рамках развития Саратовской агломерации они предлагают организовать научно-исследовательский комплекс. В этой новой структуре подростки собираются объединить среднее, высшее образование и производственную деятельность.

Губернатор заинтересовался проектом, он считает, что местом создания такого комплекса могла бы стать территория бывшего аэропорта Центральный на Соколовой горе, которая теперь освобождается в связи с открытием нового аэропорта Гагарин.
Как подчеркнул глава региона, разработками инновационных технологий в Саратовской области занимаются ведущие вузы, в этом направлении работают и школы молодёжного инновационного творчества.

- Отличные проект и команда, вижу, что наставники - творческие люди, находятся на одной волне с ребятами, передают им свои знания. Подобные коммуникации важны для развития региональной экономики. Зачастую движение вперёд начинается вот с таких площадок, с детских лагерей. Замечательно, что задел для такого будущего уже формируется на территории Саратовской области, - отметил Валерий Радаев.

Как рассказали организаторы, предполагается, что проект продолжит работу и за рамками летних смен, осенью на базе школы. С таким предложением выступили школьники и их родители. К настоящему времени участниками тематических смен стали уже 240 детей.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
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