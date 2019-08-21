- Верните мне честное имя, чтобы я ушел в мир иной со спокойной душой! - с такими словами обратился 82-летний Фатхулла Исхаков к судьям Президиума Верховного суда Башкирии во время последнего заседания. Однако приговор, вынесенный еще 60 лет назад, пока остается в силе, и мужчина по-прежнему считается преступником, покусившимся на жизнь трех женщин, несмотря на то что в документах дела есть явка с повинной другого человека, да и доказательства вины Исхакова вызвали сомнения даже у Следственного комитета.

Стыд и позор

Фатхулла Исхаков в свои 82 года держится молодцом. Только активная жестикуляция выдает волнение, когда он в очередной раз рассказывает журналистам о своих злоключениях.

- Мне не дают очистить свое имя от позора и стыда, который я испытал 60 лет назад. Прокуроры придумывают уловки, видимо, дожидаясь, пока я умру, боятся, что потребую компенсации за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Но мне не деньги нужны, а справедливость! - в сердцах говорит Фатхулла Бадретдинович.

На вопрос, кто виновен в том, что так сложилась его судьба, Исхаков не задумываясь называет имя старшего оперуполномоченного, который фактически руководил расследованием уголовного дела.

- Я отверг его сестру и женился на другой девушке, а он затаил злобу и сделал все, чтобы меня посадить: сфальсифицировал доказательства и односельчан заставил лжесвидетельствовать, - объясняет пенсионер. - Кстати, он давно уже в могиле.

Сомнительные доказательства

В мае 1959 года в селе Большие Каркалы Миякинского района 22-летнего Фатхуллу Исхакова обвинили в покушении на убийство трех женщин. Среди доказательств вины Исхакова были испачканные кровью топор и пиджак, а также свидетельские показания четверых односельчан, якобы видевших молодого человека во дворе дома, где произошло преступление.

По версии следствия, ночью Исхаков пробрался к соседям, где на полу спали три женщины, и каждую ударил топором. Но почему-то ни одна из потерпевших даже не проснулась, хотя в приговоре суда звучит следующее: "Обвиняемый Исхаков... решил всех троих убить насмерть путем нанесения повреждений принесенным им топором в область головы. С этой целью Исхаков наносил им топором в область голов 2-3 удара каждой".

- Я не понимаю, как можно не проснуться после удара топором? И как после этого жертвы утром смогли пойти на работу? - удивляется Фатхулла Бадретдинович.

У девушек были резаные раны лица, которые в 1959 году в суде квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Однако в 1993 году при переосвидетельствовании эксперты пришли к выводу, что раны опасности не представляли и были нанесены скорее лезвием, чем топором.

Появление на своем пиджаке крови Исхаков объяснил тем, что одна из женщин, проснувшись и увидев, что ее лицо в крови, прибежала к нему за помощью. Входя в дом, она и испачкала пиджак, висевший в коридоре. Но, несмотря на эти и другие нестыковки, суд посчитал вину Исхакова доказанной и приговорил к 15 годам лишения свободы. Освободился он через 13 лет.

Борьба за честь

Выйдя на свободу, он нашел всех, кто дал ложные показания против него, и каждому задал терзающий его вопрос: за что и почему? Ответ был один: на них надавили в милиции. В итоге дело Исхакова дополнилось признаниями в лжесвидетельствовании.

А в 2013 году пенсионер из Мордовии Наиль Саитбаталов на глазах у тележурналистов написал явку с повинной в Следственном комитете, рассказав, как полвека назад в Миякинском районе Башкирии из ревности порезал лицо своей возлюбленной и еще двум девушкам. Но не топором, а лезвием, чтобы изуродовать внешность.

В интервью он заявил, что из-за него в тюрьму сел ни в чем не повинный человек. В небольшом сюжете остался момент, как Саитбаталов просит прощения у Фатхуллы Исхакова за испорченную жизнь.

Из-за истечения срока давности признавшемуся в преступлении пенсионеру уже ничего не грозило, но совесть, по его собственным словам, он успокоил.

Следственный комитет Башкирии после 15 лет расследования и многократной перепроверки всех данных и показаний официально признал факт лжесвидетельств и фальсификации доказательств. Казалось бы, нужно начать процесс по реабилитации, однако дело вновь затянулось. Теперь уже из-за прокуратуры, которая раз за разом отменяла постановление следствия.

По словам представителя Исхакова Виталия Буркина, сложности рассмотрения этого дела связаны с отсутствием в стране практики отмены приговоров ввиду вновь открывшихся обстоятельств:

- Эта процедура - очень бюрократическая и громоздкая, многое зависит от прокурора. Без его ходатайства, вернее заключения, суд не рассмотрит вопрос об отмене приговора. А прокурор может сколько угодно мурыжить человека, потому как действенного механизма противостоять ему нет. Но самое сложное вообще добиться возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Последние лет семь дело Исхакова затягивали прокуроры, у которых есть право обратиться в суд с заключением об отмене приговора или прекратить производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Эти семь лет никакого решения не принималось, пока в 2017 году производство не прекратили. Тогда у Исхакова появилось право самому просить об отмене приговора.

Неожиданное решение

В конце концов дело дошло до Президиума Верховного суда РБ. Постановление президиума не удовлетворило Фатхуллу Исхакова и его адвокатов.

- Постановление суда стало все же неожиданностью. Предполагали, что либо откажут в удовлетворении жалобы либо отменят постановление прокуратуры и вместе с ним и приговор. Однако президиум признал правоту нашего клиента, отменил постановление прокурора о прекращении производства, но не сам приговор. По сути, дедушку вернули в процессуальную зависимость от прокуратуры, - отметил адвокат Александр Войцех, пообещав обжаловать постановление в Верховном суде.

Официально

Доказательств достаточно

Выступавший в суде заместитель прокурора республики Руслан Зубаиров заявил, что показания свидетелей по этому делу противоречат друг другу, изменили их через много лет по просьбе Фатхуллы Исхакова. И явка с повинной Наиля Саитбаталова, по мнению сотрудника прокуратуры, появилась после общения с Исхаковым. Иными словами, доказательств вины более чем достаточно, считает надзорное ведомство.

- Виновное лицо, осужденное в соответствии с законным судом, отбывшее обоснованное наказание за тяжкое деяние, пользуясь тем, что прошло много лет, пытается ввести в заблуждение как правоохранительные органы, так и прокуратуру и суд, - озвучил официальную позицию прокуратуры РБ Руслан Зубаиров.

А как у них?

Деньги получить непросто

Дэвид Милгаард. Фото: AP

Во всем мире взыскание компенсаций за судебные ошибки - долгий и сложный процесс. И компенсации, как правило, не поражают воображения. Однако известен случай канадца Дэвида Милгаарда, которого ошибочно осудили за изнасилование и убийство в 1970 году. Он вышел на свободу в 1992 году, получив 23 миллиона долларов от правительства. А в Польше Томаш Коменда, которого в конце 1990-х признали виновным в изнасиловании и убийстве девочки, был оправдан решением Верховного суда республики в 2018 году. Теперь он требует от властей компенсации в размере 18 миллионов злотых (4,5 млн долларов).