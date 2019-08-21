В Башкирии на водохранилище гидроцикл столкнулся с катамараном

21 августа на Павловском водохранилище столкнулись гидроцикл и катамаран. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел рядом с селом Бердяш Караидельского района около трех часов дня по московскому времени. На место происшествия вызвали спасателей и государственного инспектора по маломерным судам МЧС России.

Предположительно, виновница случившегося - 24-летняя водительница гидроцикла. Она наехала на катамаран, где в этот момент сидели две пассажирки 32 и 27 лет.

В итоге одну из них увезли в центральную районную больницу в село Караидель, а вторуюмедики отпустили на амбулаторное лечение, оказав первую помощь на месте.

Управлявшая гидроциклом девушка не пострадала.