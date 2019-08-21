210 ребят в возрасте от 12 до 18 лет принимают участие в Летних волонтерских играх, которые стартовали вчера в Уфе на базе детского центра "Алые паруса". Здесь собрались подростки, которые посвятили летние каникулы добрым делам: взяли шефство над пожилыми, помогали в проведении культурных мероприятий и участвовали в субботниках.

Летние волонтерские игры, организатором которого выступает общественный фонд развития города, - это подведение итогов марафона "Волонтеры малых дел", который стартовал в республике в марте 2019 года и завершился в июле.

В течение нескольких месяцев команды школьников-добровольцев из 64 городов и сел региона, пройдя обучение, бескорыстно помогали некоммерческим организациям и соцслужбам делать мир лучше. Каждый из волонтерских отрядов школьников, принявших участие в марафоне, успел сделать немало хороших дел. И теперь 21 самая активная команда принимает участие в Летних волонтерских играх, где ребятам предстоит пройти мастер-классы от лидеров некоммерческого сектора и командные игры, а также презентовать свои проекты и работу отряда.

К примеру, участники волонтерского отряда "Доброта" из села Исянгулова Зианчуринского района выяснили, кто из жителей в их родных селах особенно нуждается в помощи, и установили над ними шефство. Школьники помогали подопечным наводить порядок в доме, собирать урожай, варить варенье, красить заборы. Кроме того, юные добровольцы очистили от мусора парк, раскрасили территорию детсада, съездили с концертами к подопечным соцприюта для детей и подростков, а также провели многие другие мероприятия.

Цифра

64 группы приняли участие в первом этапе проекта "Волонтеры малых дел".