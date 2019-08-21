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21.08.2019 18:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Молодые пробуют силы

В четверг в Казани начинается 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(7944)
Чемпионат по профессиональному мастерству станет самым масштабным за 70 лет существования движения. Судите сами: в столице Татарстана будут соревноваться более 1,6 тысячи молодых профессионалов из 63 стран по 56 компетенциям, которые разделены по шести блокам. Это - строительная сфера, информационные технологии, промышленное производство, обслуживание транспорта, сфера услуг и дизайн.
В столице Татарстана будут сорев-новаться более 1,6 тысяч молодых профессионалов из 63 стран мира. Фото: Егор Алеев/ТАСС В столице Татарстана будут сорев-новаться более 1,6 тысяч молодых профессионалов из 63 стран мира. Фото: Егор Алеев/ТАСС
В столице Татарстана будут сорев-новаться более 1,6 тысяч молодых профессионалов из 63 стран мира. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Оценивать соревнования будут более одной тысячи экспертов, а помогать в соревнованиях, экскурсиях и развлечениях - 3,5 тысячи волонтеров. Плюс ко всему в Казани будет проводиться дополнительный чемпионат FutureSkills по 23 компетенциям.

Это профессии, которые войдут в широкий обиход в ближайшем будущем. Цифровое сельское хозяйство, управление беспилотниками, квантовые технологии, синтез и переработка минералов - специально построенный для этих соревнований павильон в 10 тысяч квадратных метров станет, пожалуй, самым посещаемым. По разным оценкам, за время турнира Казань посетят от 70 до 200 тысяч человек.

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Соревнования будут проводиться в специально отстроенном выставочном комплексе "Казань Экспо" площадью в 75 тысяч квадратных метров. Расположился он напротив международного аэропорта Казань в 26 километрах от столицы Татарстана.

Добраться до него можно с помощью бесплатных шатлов, которые запустили из трех разных точек города или на электричках, количество которых увеличивается на время чемпионата.

Талисманами чемпионата стали мальчик Алмаз (Almaz) и девочка Алтын (Altyn) - два молодых профессионала, которые, согласно легенде, преуспевают во всех областях науки, техники и искусства и обладают всеми необходимыми навыками для достижения успеха.

Впервые в истории чемпионата церемонии открытия и закрытия будут проходить на стадионе, способном вместить до 40 тысяч зрителей

Параллельно с соревнованиями организаторы подготовили деловую программу. Будут лекции и "круглые столы" с участием гостей разного уровня. Хедлайнером этой части программы станет писатель Нассим Талеб, автор философского бестселлера "Черный лебедь". Также ожидаются выступления от спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, исследователя Оксфордского университета Карла Бенедикта Фрея, космонавта Сергея Крикалева, замминистра по развитию человеческого капитала и социальной защите Китая Танга Тао и многих других.

Фото: Ростуризм
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Организаторы приготовили массу сюрпризов, начиная от инсталляционного шоу на Спасской башне Казанского кремля с проекцией классических произведений мирового, российского и национального искусства, заканчивая большим фестивалем еды под открытым небом. В эти дни, несмотря на то, что сезон пока не начался, практически все театры в городе откроют свои двери.

Ну и, естественно, главными событиями станут церемонии открытия (22 августа) и закрытия (27 августа) чемпионата. Впервые в истории турнира церемонии будут проходить на стадионе, способном вместить до 40 тысяч зрителей. Режиссер Игорь Сеченов, который работает в связке с композитором и продюсером Игорем Крутым, подготовил захватывающее шоу с использованием технологии дополненной реальности. "Во время церемонии открытия мы расскажем, как человек становится профессионалом, как пройти путь от подмастерья до мастера, как оставить в наследие ученикам свое умение", - говорит главный хореограф Жанна Шмакова.

Шоу предполагается максимально интерактивным. Одновременно на трансформирующейся сцене будут находиться до 500 танцоров.

Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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