В Перми появится кукла, которая может стать брендом Прикамья и его символичным представителем. Предполагается, что кукол будет две: мальчик и девочка. И звать их будут Слава Пермяков и Любовь Пермская.

Идею предложила директор выставочного центра "Пермский музей кукол" Ольга Богданова. Она же при поддержке пермской Торгово-промышленной палаты начала воплощать свою идею в жизнь.

Хобби из детства

Созданием кукол и вообще игрушками художница занимается почти 20 лет, хотя ее основная профессия мало связана с творчеством - Ольга по специальности инженер-эколог, эксперт РФ по инженерно-экологическим изысканиям. Но кукольное хобби постепенно переросло в нечто большее. Такой уж у Ольги характер - достигать максимальных высот в том деле, которым занимаешься.

Она посещала изостудию Дворца пионеров, потом пять лет училась в Пермской городской художественной школе N 1. Далее по плану было Строгановское училище, куда обладательница диплома с отличием собралась было поступать. Но путч 1991 года спутал планы - родители в столицу не отпустили и предложили заняться делом более спокойным - экологией. Спокойнее, правда, не получилось: в то время в Прикамье отрабатывали серьезные пилотные экологические проекты. Ольга сразу попала в группу составителей атласа малых рек и водоемов региона, который не обновлялся с 40-х годов прошлого века. Потом снова училась, работала. Но как бы много времени ни занимала основная профессия, время на творчество оставалось.

- В куклы я играла, уже выйдя из детского возраста, - говорит Ольга. - Когда в России появилась Барби, мне было уже много лет и казалось, пора забыть игрушки. Но я, пока не купила эту самую Барби, не успокоилась.

Сегодня Ольга пытается придумать игрушку, способную заменить иностранные аналоги, несущие чужие ценности. При этом не столько повторить триумф американской куклы в российском исполнении, сколько создать новый символ, который мог бы стать ближе и роднее, чем заморские образцы. По мнению специалистов, на это у пермских куклоделов есть все шансы. Произведения их рук и фантазии не раз становились призерами и победителями различных конкурсов и неизменно привлекают внимание посетителей художественных выставок.

- Наших кукол на любой выставке можно узнать сразу, - убеждена Ольга. - Они отличаются лицом и уникальным характером. Это объясняется просто: когда стало зарождаться кукольное искусство, пермские художницы объединились. Мы учились друг у друга, создавали свою технологию, вырабатывали особый стиль. Я бы даже сказала, что у нас существует пермская школа авторской куклы.

Кукла как двигатель экономики

- Детская игрушка - это огромная сила, - уверена Ольга Богданова. - На ней отрабатываются все навыки будущей жизни, она носительница традиций. Девочка варит кашу в игрушечной посуде, мальчик, как папа, возится на полу с машинкой - так дети распределяют роли, определяют ценности.

Мало кто из детей и подростков 1990-х избежал тотального притяжения Барби: слишком уж она отличалась от остальных игрушек. Российские куклы-пупсы, которые выглядели как младенцы, куклы-мамы, куклы разных профессий отступали перед искусственной красавицей с параметрами 90-60-90. И это был отнюдь не игрушечный проигрыш. Смена кукольных приоритетов повлекла за собой изменение жизненной модели. Барби, которая появилась почти вслед за окончанием серьезного экономического кризиса, стала символом неистового потребления. Ей нужно было все и сразу: одежда, украшения, дома, машины. И даже ее спутник Кен был явлен миру не как единственный муж, а как друг, которого легко заменить другим.

Дети, выросшие с Барби, став взрослыми, были больше нацелены на потребление, чем предыдущее поколение. Да и семейные ценности тоже подверглись пересмотру.

Прежде чем приступить к созданию куклы, которая могла бы стать брендом, художница встречалась с теми, кого принято называть фокус-группами. Проводила анкетирование в школах, тестировала студентов. А одна из учениц пермской школы N 2 даже написала исследовательскую работу о том, какими куклами играли раньше и играют теперь. Итоги оказались неутешительными: сегодня практически все дети вырастают с зарубежными игрушками. Их героями становятся Барби, Братс, Монстр Хайми. Если старшие школьники еще называют каких-то отечественных персонажей: матрешку, Чебурашку, неваляшку, то первоклассники о них уже не упоминают.

- На отечественном рынке практически отсутствуют культовые русские куклы, - говорит Ольга. - Поэтому мне кажется очень важным создать свою куклу, привлечь к ней внимание других регионов, а в дальнейшем, может быть, даже сделать культовую куклу - бренд России.

Амбициозные планы? Может быть. Но они появились не без оснований - недавно пермская кукла заняла второе место на всероссийской художественной выставке "Арт-география" в номинации "Этнография". Кроме того, в последнее время культурное сообщество проявляет большой интерес к таким пермским героям, как Иван Семенов и Капризка. С участием одного из них даже снимается мультсериал. По мнению Ольги Богдановой, самое время попробовать вписаться в момент. У нее уже собралась целая пачка пожеланий, какие качества должны быть у пермской куклы, какие ценности в нее необходимо вложить, как она будет выглядеть и в какие костюмы наряжаться.

Начальник в императорской тоге

Параллельно художница работает над созданием корпоративного брендового сувенира. "Пермяк соленые уши" и селенитовые медведи, изделия под пермский звериный стиль, магнитики с видами Перми - вот, пожалуй, и весь набор "приветов" из Прикамья. Туристический же бизнес, который пытаются развивать краевые власти, требует куда большего разнообразия. А значит, тут вполне может возникнуть не только "спортивный", но и коммерческий интерес.

Для Ольги он начался с посещения Италии, где она побывала с бизнес-миссией пермской Торгово-промышленной палаты. Выяснилось, что в деловой среде не только интересуются авторской куклой как сувениром, но многие крупные предприятия готовы подать заявки на разработку и изготовление такой продукции.

- Мы уже сделали образцы для "Лукойла" - одну куклу в национальном костюме народов Пермского края, вторую в профессиональной одежде, - говорит Ольга Богданова. - Получились такие куклы-конструкторы. Они могут быть стационарными или двигать руками-ногами, находиться в разной ценовой категории - для солидных подарков и более бюджетного варианта. Но даже в случае серийного выпуска кукла останется авторской.

Художница уже представила куклу-лукойловца на форуме предпринимателей. А к концу августа будет готова вся задуманная линейка образцов.

Немного мистики

С авторскими куклами нередко случаются необычные и даже мистические истории. Однажды в пермском павильоне на художественной выставке в Москве среди покупателей оказалась женщина, как две капли воды похожая на одну из кукол. Обе были рыжие, с веснушками. Только игрушка с косичками, а женщина со стрижкой.

- Надо заметить, что эта кукла дольше всех не продавалась, - рассказывает Ольга. - И вот мимо идет тетенька с авоськами и видит нашу рыжую красавицу. Останавливается: "Как ее зовут"? Услышав имя - Сверчок, столбенеет. Потом говорит: "У меня фамилия Сверчкова". Куклу та женщина, конечно, купила, но история на этом не закончилась. Через год они вновь встретились на выставке. Покупательница выглядела неважно, но кукла была в еще более катастрофическом состоянии: поблекшая, вся в трещинах. Оказалось, на следующий день после покупки женщина получила результаты медицинских анализов. Они были неутешительны, и целый год ей пришлось бороться с тяжелой болезнью. И чем успешнее она боролась, тем быстрее сохла и рассыпалась кукла. Женщина считает, что та приняла на себя часть болезни, продлив хозяйке время жизни.