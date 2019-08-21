В пермском зоопарке у лангуров родился детеныш апельсинового цвета

Подопечные зоопарка Джулия и Спайк, яванские лангуры, в августе принесли потомство. Шерсть детеныша оказалась оранжевого цвета - так им и положено, со временем окрас потемнеет, как у родителей. Мама малышки все время носит ее на себе, и на фоне почти черной материнской шерсти видно, как дочка держится за нее и пьет молоко.

Яванские лангуры довольно редко содержатся в зоопарках, а еще реже размножаются, поэтому рождение апельсиновой крошки - гордость пермских зоологов.

Родителями стали и восточные колобусы. Они, в отличие от лангуров, приносят потомство уже далеко не в первый раз. Детеныш имеет белый окрас, а со временем станет черно-белым, как мама и папа. А пока он все время держится рядом с мамой Дусей - она даже не дает зоологам рассмотреть малыша поближе, так что пол его пока неизвестен.