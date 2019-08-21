В связи с дефицитом педагогических кадров и большой загрузкой учителей в Башкирии опробуют новый проект "Классная дама". Волонтеров "серебряного" возраста, среди которых большинство педагоги-пенсионеры, пригласят в школы, чтобы они помогали следить за порядком на переменах, провожали детей домой и помогали им с уроками.

- Пилотный проект стартует в 54 школах региона, и, если он окажется удачным, распространим и на другие образовательные организации, - уточнили в министерстве образования Башкирии.

Сегодня в республике не хватает свыше полутора тысяч учителей, из них больше половины - в сельских школах. И это несмотря на увеличение контрольных цифр приема на педагогическое направление в вузах. Тогда как задачи перед учителями стоят в этом году серьезные: школе постепенно возвращают воспитательные функции. И помощь пенсионеров будет очень кстати. Они сами не прочь вернуться в школу. К примеру, в башкирской гимназии N102 более четырех лет работают пять классных дам - учителя, вышедшие на пенсию.

- Они помогают пятиклассникам адаптироваться к средней ступени, отмечают посещаемость, провожают до столовой, помогают разобраться с проблемами в учебе, проводят собрания, а в случае крайней необходимости заменяют педагогов, - рассказывает директор башкирской гимназии N102 Ильгам Гайсин.

По сути, классные дамы - это вторые классные руководители. Возможно, именно они смогут на себя взять на себя проведение новых нестандартных уроков, которые в нынешнем году появятся во многих школах Башкирии.

Например, семьеведение. Ранее факультативы по этому предмету проводили восьмиклассникам только в нескольких школах. Оказалось, дети с интересом узнают, что такое семейные ценности, как вести совместный бюджет и вникают в юридические тонкости заключения брака. Теперь такое внеклассное занятие появится практически во всех школах.

Еще одно ноу-хау - "Школа позитивных привычек". На этих занятиях с детьми будут говорить о доброте, человечности и благодарности. Как отмечают создатели проекта, главная цель таких уроков - научить ребенка отзывчивости и состраданию.

Не менее интересный проект - "Киноуроки в школах" запустят почти в 550 образовательных организациях республики. Его суть - раскрывать детям духовно-нравственные темы через кино. Ребята станут не только смотреть фильмы, обсуждать их и писать сочинения, но могут поучаствовать в киносъемках. Кроме того, в 30 школах Башкирии планируют запустить проект "Путевка в жизнь". На занятиях старшеклассникам покажут фильмы о рабочих специальностях и расскажут, как определиться с выбором профессии.

Между тем

В новом учебном году в 71 школе республики стартует проект "Взлетай!". Программа состоит из модулей: "Научись играть в шахматы!", "Дружи со спортом!", "Интерактивный башкирский", "Говори свободно!" (разговорный английский), "Моя семья", "Танцуй!" и "Садись за руль!".

В тему

Власти пытаются привлечь молодых специалистов новым грантом в 600 тысяч рублей, который с этого года будут выдавать 100 лучшим сельским педагогам. На конкурс поступило 200 заявок. Сейчас идет экспертиза предложенных учителями проектов.