Жители Перми и Южно-Сахалинска, несмотря на расстояние в тысячи километров и разные часовые пояса, почти одновременно стали посетителями уникальной художественной выставки "Сокровища музеев России". Нет, они сделали это не с помощью виртуальной реальности и цифровых технологий: ценители искусства обоих городов получили возможность увидеть самые настоящие подлинники - картины мастеров живописи с начала XVIII до второй половины ХХ века.

Уникальная выставка открылась в Пермской художественной галерее и Музейно-мемориальном комплексе "Победа" Южно-Сахалинска.

Более 150 произведений от иконописи до соцреализма сейчас путешествует тремя маршрутами, проложенными по восьми российским городам

Каждая из двух экспозиций - это части масштабной выставки, в которой собраны вместе шедевры российского изобразительного искусства, хранящиеся не в столичных, а в региональных музеях и картинных галереях. Специалисты РОСИЗО и Третьяковской галереи отбирали лучшие полотна во всех жанрах и направлениях, которые по праву считаются жемчужинами не только местных коллекций, но и мировой живописи. Большинство из картин при этом никогда не покидали пределов своих музеев.

Нынешним летом часть этого звездно-художественного собрания отправилась в арт-турне. Более 150 произведений от иконописи до соцреализма сейчас путешествует тремя маршрутами, проложенными по восьми российским городам. Это стало возможным благодаря национальному проекту, реализуемому Патриаршим советом по культуре и Минкультуры России.

- Огромная ценность данного проекта в том, что мы получили возможность увидеть то, что вряд ли могли бы увидеть раньше, - говорит директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян. - Ведь мало кто из нас специально соберется проехать по галереям российских городов, чтобы посмотреть, что там хранится.

Для сотрудников галереи это тоже событие огромного значения, поскольку привозить к себе выставки из других музеев - очень дорогое удовольствие. К примеру, общая страховая оценка каждой из трех экспозиций составляет около миллиарда рублей. А национальный проект дал уникальный шанс жителям российских городов, не выезжая из дома, посмотреть собранные вместе художественные вещи первого ряда и высочайшего качества.

Самым значимым для пермских ценителей искусства стало появление картин художников XX века, которых в местной галерее нет. Они в свою очередь отдали в общую копилку художественных сокровищ 14 картин, в числе которых такие мастера, как Алексей Корзухин, Владимир Плотников, Иван Крамской.

На выставках предусмотрена образовательная программа. Посетители могут воспользоваться бесплатным приложением к смартфону или аудиогидом. Там хранится большой объем информации по каждой картине. Кроме того, на экспозициях предусмотрены экскурсии сотрудников галереи и ежедневные показы фильмов по искусствоведческим темам.

Остается добавить, что в Пермь выставка прибыла из Тюмени, после чего отправится в Омск. Южно-Сахалинск же встретил картины, прибывшие из Калининграда. Третья альтернативная группа "Сокровищ" отправилась в Астрахань и Воронеж.

Уже сегодня по совокупности посещений эта передвижная выставка ставит рекорды, уверенно стремясь к миллиону зрителей.

И вот еще что важно: все полтора месяца вход на выставку и в Пермскую художественную галерею, и в Южно-Сахалинский музейно-мемориальный комплекс будет бесплатным.

Кстати

Специально для Перми и Южно-Сахалинска экспозиции были дополнены 12 картинами, созданными по особой технологии специально для людей с ограниченными возможностями зрения. Произведения Куинджи, Тропинина, Крамского, Брюллова представлены в виде тактильных репродукций с рельефом и снабжены тифлометками с аудиокомментариями.