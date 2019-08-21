До осени в Новосибирске отремонтируют 334 двора

Власти города сумели привлечь на эти цели средства федеральных и региональных программ, а также частных инвесторов и застройщиков.

Как особо отметил мэр Анатолий Локоть ( в центре), все благоустроительные работы в городских дворах должны быть завершены в сентябре. Фото: Татьяна Кравченко

Чуть больше года назад - после обсуждения с экспертами, депутатами и общественностью - началась разработка стратегии социально-экономического развития Новосибирска на ближайшие годы. Именно новосибирцы назвали основные приоритеты для работы городской власти. В их числе - социальная инфраструктура, дороги и общественный транспорт, зеленый город и комфортная среда.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая в апреле перед общественностью города, отметил, что одним из главных приоритетов в работе муниципалитета является блок "Комфортный город".

- За два десятилетия количество жителей Новосибирска выросло более чем на 200 тысяч, а территория, отведенная под жилую застройку, - почти в полтора раза. С 2010-го ежегодно в городе вводится более миллиона квадратных метров жилья. Инфраструктура города была не готова к таким темпам роста, а объем бюджетных ресурсов долгое время не позволял решать эти задачи своевременно, - отметил мэр Анатолий Локоть. - Бурное, иногда даже хаотичное развитие стало причиной отставания уровня городской среды от требований горожан. В этом году бюджет развития Новосибирска вырос с одного до пяти миллиардов рублей. Поэтому сейчас программа "Комфортный город" охватывает всю инфраструктуру в комплексе.

Нужно сделать Новосибирск городом, в котором хочется жить. Комфорт невозможен без благоустройства и заботы об экологии. Для Новосибирска это комплексная проблема, к решению которой долгое время не приступали. И вот впервые в стратегию развития города на ближайшие пять лет включено обустройство десяти общественных пространств - по одному в каж-дом районе. Также предстоит привести в порядок, сделать комфортными и уютными более тысячи дворов. Эти территории, как специально подчеркнул мэр, должны соответствовать принципам доступной безбарьерной среды.

Уже в текущем году будет отремонтировано 334 двора. В городском департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства сообщили, что обустройство и ремонт 288 дворовых территорий выполнят по программе "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" на 2016-2020 годы, а также в рамках исполнения наказов избирателей депутатам горсовета и областного заксобрания. Объем финансирования из городского и областного бюджетов составит 358 миллионов рублей.

На реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы, которая увязана с федеральным проектом "Создание комфортной городской среды", направят около 340 миллионов рублей. Всего планируется выполнить благоустройство 46 дворовых территорий, на которых расположены 95 многоквартирных домов (МКД). В их числе - двор на Широкой, 13. Работы здесь близятся к завершению - отремонтированы дворовые проезды, установлены урны, скамейки, посажены деревья и обустроены газоны, сооружаются парковочные карманы, пандусы. Дети уже играют на новой спортивной площадке с антитравматичным покрытием.

Мэр Анатолий Локоть лично побывал на объекте и пообщался с горожанами. Несмотря на временные неудобства, жители близлежащих домов рады, что их двор попал в программу, а работы проводятся качественно и в срок.

- В том, что благоустроительные работы ведутся в этом дворе, большая заслуга самих жителей, их активная жизненная позиция и желание сделать красивой, уютной территорию, на которой детям и взрос-лым было бы приятно находиться, - отметил глава города. - Программы "приходят" туда, где жители сами проявляют активность. В данном случае старшая по дому активно участвовала и привлекла экспертов к разработке проекта будущего двора.

В результате свыше 8,2 миллиона рублей будет вложено в благоустройство данной территории общей площадью порядка семи тысяч квадратных метров.

- Мы сами контролируем работу подрядчиков, на объекте работают три организации. Все наши замечания они учитывают, - сообщила председатель совета дома Галина Тимонина. - Ремонт двора был нашей давней мечтой. Три года мы прорабатывали этот вопрос, смогли объединиться и подать заявку на участие в конкурсе по отбору дворов для благоустройства.

Двор на улице Новосибирской (четырнадцать тысяч квадратных метров) мэр Анатолий Локоть назвал хорошим примером реализации федеральной программы. Здесь отремонтированы и расширены дворовые проезды, оборудованы новые парковочные карманы, заасфальтированы пешеходные дорожки, обустроены детская площадка и спортивный комплекс.

- По инициативе жителей здесь создан детский велодром с элементами миниавтогородка. У нас есть опыт строительства велодорожек в Первомайском районе и на Михайловской набережной, но внутри одного двора такая площадка для детей построена впервые, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

В рамках муниципальной программы в этом году велось масштабное благоустройство дворов на улице Бориса Богаткова (дома №№ 190, 192, 191/1, 194). На более чем десяти тысячах квадратных метров выполнен ремонт проездов, установлены урны, скамейки, обустроены дорожки, тротуары и автомобильные парковки, оборудованы детская игровая и спортивная площадки. Общий объем финансирования работ составил 6,7 миллиона рублей.

Но не только бюджетные средства вкладываются в создание комфортной среды проживания. Уже есть примеры, когда к этой работе подключаются частные инвесторы и застройщики. Так, обустройство придомовых территорий в жилом комплексе на улице Пархоменко в Ленинском районе выполнено за счет застройщика. Как рассказал президент группы компаний "Sky Group" Владимир Литвинов, каждый двор микрорайона оформляется в разной тематике.

- Мы видим, что людям не все равно, в каком дворе жить. После того как установили уличные тренажеры, пожилые люди стали выходить на зарядку, с ребятней занимаются тренеры из спортклубов, мамы с малышами любят посидеть на скамеечках, пройтись по обустроенным дорожкам, - поделился Владимир Литвинов.

Изюминкой жилого комплекса стали фотозоны для детей и родителей, зона барбекю, небольшой искусственный водопад и декоративные сосны. В скором времени возле нового дома появится настоящая двенадцатиметровая мачта, на которой каждый мальчишка почувствует себя капитаном.

Есть позитивные примеры и в Октябрьском районе. На улице Воинской, 71а застройщик ко Дню города открыл новый сквер. Активное участие в создании зоны отдыха приняли жители. "Аллею друзей" на улице Бориса Богаткова, 194 привели в порядок строители, осваивающие соседнюю площадку, - посадили деревья, установили красивые фонари, скамейки.

Как особо отметил мэр Анатолий Локоть, все благоустроительные работы в городе должны быть завершены в сентябре. В профильном департаменте уточнили, что подрядным организациям финансово невыгодно нарушать сроки и ненадлежащим образом выполнять работы. За неисполнение обязательств по контракту или договору грозит серьезный штраф.

Прямая речь

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- В этом году благоустройство придомовых территорий ведется по нескольким программам. Одна из них - федеральная, по ней будет отремонтировано 46 объектов. Нацпроект "Формирование комфортной городской среды" позволяет комплексно подходить к благо-устройству: не только асфальтировать дворовые проезды и парковочные карманы, но и обустраивать спортивные и детские городки с прорезиненным износостойким покрытием, оборудовать пандусы - на это обращаем особое внимание. Сотрудники муниципалитета и контролирующих органов следят за тем, чтобы соблюдались не только сроки, но и сохранялось высокое качество выполняемых работ. Нас радует инициатива самих жителей. Очень важно, как новосибирцы воспринимают преображение своих дворов. Я подчеркиваю: мы принимаем объект только после того, как жители одобрят исполнение работ и поставят свои подписи.

Тем временем

В Новосибирске подвели итоги городского смотра-конкурса "Зеленый двор -2019". Чемпионы награждены почетными грамотами мэрии Новосибирска и денежными премиями. В десятке лидеров оказались дворы по адресам:

- Морской проспект, 7;

- ул. Тимирязева, 93;

- ул. Богдана Хмельницкого, 22;

- ул. Демакова, 13;

- ул. Свечникова, 4/1;

- ул. Заречная, 8;

- ул. Марата, 6;

- ул. Петухова, 104а;

- ул. Гоголя, 201;

- ул. Гаранина, 13.

Фото: Татьяна Кравченко

Будет чисто и красиво

Горожанам помогут в сборе вторсырья. В новосибирских дворах, где сделали ремонт в этом году, проходит акция "Экодвор". В ней могут принять участие жители из близлежащих домов. Волонтеры научат горожан разбивать клумбы, организовывать пункты приема вторсырья - макулатуры, пластика, крышек от бутылок, использованных батареек - для сдачи на переработку. В итоге во дворах должно стать чище и красивее.