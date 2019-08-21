Из Омска в КНР отправили первую партию рапсового масла - 1 892 тонны. Поставщик - маслоперерабатывающий завод, расположенный в Таврическом районе.

- Отправка столь внушительного объема нерафинированного рапсового масла из региона в Китай - это настоящий прецедент, - сообщил начальник отдела переработки и товарного рынка регионального минсельхоза Константин Цыпленков. - Транш осуществляется в рамках проекта "Экспорт продукции АПК Омской области", а также нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Груз доставят по железной дороге до станции Находка-Восточная, а затем по морю в порт китайского города Чунцин.

- Составы планируем отправлять регулярно. Это позволит ускорить доставку и снизить затраты. Мощность нашего предприятия дает возможность отгружать до пяти тысяч тонн масла ежемесячно. Это примерно три состава, - поясняет директор по маркетингу Омской группы компаний "Благо" Кирилл Мельников.

По словам специалистов, рапсовое масло в КНР является одним из самых популярных. Китайцы даже прозвали его "северным оливковым".

Справка

Омская область, помимо растительного масла, экспортирует в КНР зерно, молочные продукты, жмых, шрот. Два года назад в Маньчжурии открылся Омский торговый дом. Сейчас идут переговоры о создании его филиалов в таких крупных городах как Тяньцзинь, Датун, Урумчи, Карамай, Шэньчжэнь, Шанхай, Циндао. В планах - до 2024 года поднять экспорт продукции АПК более чем в два раза.