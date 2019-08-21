Новости

Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8 06:27
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США 06:16
В Приамурье ребенок отравился газом 06:02
На Камчатке расчеты "Панцирь-1С" отразили "удар" с воздуха 05:59
Торговая сеть Walmart подала в суд на Tesla 05:48
Глава КНДР Ким Чен Ын поблагодарил губернатора Приморья Олега Кожемяко 05:43
Австралия присоединится к миссии США в Персидском заливе 05:29
Видео: В Приморье лесной кот обманом проник в вольер к леопарду 05:23
Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChineSat-18 05:14
Более 188 тысяч заражений лихорадкой Денге произошло на Филиппинах 05:11
Жертвами проливных дождей на юго-западе Китая стали четыре человека 04:49
В Хабаровске из пожара в жилом доме спаслись 68 человек 04:48
Экс-директора якутского аэропорта обвинили в новом преступлении 04:13
Украинцы возмутились огромным кортежем Зеленского 04:12
Запуск к МКС нового корабля Starliner перенесли 04:00
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Гренландию 03:55
Джонсон: Великобритания потеряла статус "страны без кори" 03:32
Корреспондент Playboy подал в суд на Трампа 03:22
Самолет Lufthansa вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла 03:07
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой 02:44
Вспышка кори зафиксирована в Бразилии 02:40
Трамп: США изучают вопрос о сокращении международной помощи 02:13
Вооруженный мужчина замечен на территории университета в Луизиане 02:10
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике 02:08
Конгресс США примет решение о поставке Тайваню 66 истребителей F-16 01:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 05:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Возьмут верную ноту

Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Неделя - Сибирь № 185(7943)
В Кемерове начала работать Летняя творческая школа - 48 ребят и 80 педагогов из музыкальных школ и училищ Кузбасса берут уроки у ведущих преподавателей Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
Занятия со столичными педагогами очень важны для развития таланта юных музыкантов. Фото: Летняя творческая школа Занятия со столичными педагогами очень важны для развития таланта юных музыкантов. Фото: Летняя творческая школа
Занятия со столичными педагогами очень важны для развития таланта юных музыкантов. Фото: Летняя творческая школа
В фестивале "Шопен и его Европа" примут участие российские музыканты

- Для развития системы музыкального образования в регионе очень важно, что мастера будут работать не только с ребятами, но и с их наставниками, - отметила директор филиала ЦМШ "Сибирский", который откроется в Кемерове в сентябре, Екатерина Тюрикова. - За десять дней пройдут семь уроков сольфеджио, уроки с инструментами (фортепиано, флейта, скрипка), а для старшеклассников - занятия по элементарной теории музыки. Программа будет плотной. И уверена, что и у нас вскоре появится немало талантливых музыкантов высокого уровня.

В Летней школе занимаются дети, как уже рекомендованные к зачислению в филиал, так и желающие попробовать свои силы в приемной кампании 2020 года. Среди слушателей - и студенты кемеровского колледжа культуры и искусств, института культуры, профессиональные музыканты и любители классической музыки. Интерес к занятиям проявили и представители соседних регионов - Томской области и Алтайского края.

Будущий воспитанник ЦМШ двенадцатилетний Никита Раймов приехал из города Белово (Кемеровская область) вместе с мамой.

- Этой весной Никита уже прошел прослушивание, а сегодня побывал на мастер-классе по фортепиано у Андрея Жаворонкова, - сообщила его мама Ирина Раймова. - Это великолепная возможность показать свой талант и поучиться у лучших преподавателей.

Мастер-классы и круглые столы с участием заслуженных и народных артистов РФ, лауреатов международных и всероссийских конкурсов продлятся до 25 августа. А завершится летняя школа концертом лучших учеников.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Трамп выступил за возвращение России в G8
Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ