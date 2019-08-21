В Кемерове начала работать Летняя творческая школа - 48 ребят и 80 педагогов из музыкальных школ и училищ Кузбасса берут уроки у ведущих преподавателей Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

- Для развития системы музыкального образования в регионе очень важно, что мастера будут работать не только с ребятами, но и с их наставниками, - отметила директор филиала ЦМШ "Сибирский", который откроется в Кемерове в сентябре, Екатерина Тюрикова. - За десять дней пройдут семь уроков сольфеджио, уроки с инструментами (фортепиано, флейта, скрипка), а для старшеклассников - занятия по элементарной теории музыки. Программа будет плотной. И уверена, что и у нас вскоре появится немало талантливых музыкантов высокого уровня.

В Летней школе занимаются дети, как уже рекомендованные к зачислению в филиал, так и желающие попробовать свои силы в приемной кампании 2020 года. Среди слушателей - и студенты кемеровского колледжа культуры и искусств, института культуры, профессиональные музыканты и любители классической музыки. Интерес к занятиям проявили и представители соседних регионов - Томской области и Алтайского края.

Будущий воспитанник ЦМШ двенадцатилетний Никита Раймов приехал из города Белово (Кемеровская область) вместе с мамой.

- Этой весной Никита уже прошел прослушивание, а сегодня побывал на мастер-классе по фортепиано у Андрея Жаворонкова, - сообщила его мама Ирина Раймова. - Это великолепная возможность показать свой талант и поучиться у лучших преподавателей.

Мастер-классы и круглые столы с участием заслуженных и народных артистов РФ, лауреатов международных и всероссийских конкурсов продлятся до 25 августа. А завершится летняя школа концертом лучших учеников.