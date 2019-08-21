Правила, определяющие порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности лицам, получившим повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утверждены постановлением правительства РФ от 16 октября 2000 года № 789 "Об утверждении правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Правила).

Степень утраты профессиональной трудоспособности (далее - степень УПТ) устанавливается в процентах на момент освидетельствования пострадавшего, исходя из оценки потери способности осуществлять профессиональную деятельность вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, в соответствии с критериями определения степени утраты профессиональной трудоспособности, утвержденными постановлением Минтруда России от 18 июля 2001 г. № 56 "Об утверждении временных критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания".

Медицинская организация осуществляет необходимые диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия и по их результатам оформляет и выдает пострадавшему направление в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование для установления степени утраты профессиональной трудоспособности.

Освидетельствование пострадавшего проводится в учреждении медико-социальной экспертизы по месту его жительства либо по месту прикрепления к медицинской организации, а также может проводиться на дому или в стационаре, где пострадавший находится на лечении.

Определение пострадавшим степени УПТ осуществляется на основании полученных документов и сведений, личного осмотра гражданина, исходя из оценки имеющихся профессиональных способностей, психофизиологических возможностей и профессионально значимых качеств, позволяющих продолжать выполнять профессиональную деятельность, предшествующую несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию, того же содержания и в том же объеме либо с учетом снижения квалификации, уменьшения объема выполняемой работы и тяжести труда в обычных или специально созданных производственных условиях; выражается в процентах и устанавливается в пределах от десяти до ста процентов.

В отдельных случаях до выявления признаков стойкой утраты профессиональной трудоспособности, т. е. в период лечения по временной нетрудоспособности, пострадавший может быть направлен на медико-социальную экспертизу для определения нуждаемости в отдельных видах реабилитации.

Подробно с приказами можно ознакомиться на сайте ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России в разделе "Документы".

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России Недосекова И. В.

На правах рекламы