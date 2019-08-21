Губернатор Омской области Александр Бурков поблагодарил участников поиска трехлетнего мальчика, пропавшего в лесах Большереченского района.

Колю, который потерялся, пока родители собирали ягоды, искали двое суток. Участие в поиске приняло более семисот человек - полицейских, спасателей и волонтеров из Омска, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга. К розыску подключились Росгвардия, местные жители, водители внедорожников, квадроциклов, конные отряды, кинологи. При содействии администрации Большереченского района было организовано горячее питание участников поисков.

Колю искали днем и ночью. Поисковики прочесали восемьдесят квадратных километров леса. И не зря. Малыша нашли в километре от места пропажи. Ребенок жив, невредим и уже идет на поправку.

- Все мы переживали за судьбу малыша, - подчеркнул Александр Бурков. - Вся страна следила за поисковой операцией в Большереченском районе. Очень рад, что Коля сейчас в безопасности. Желаю ему скорейшего выздоровления. Благодарю всех, кто участвовал в его поисках по долгу службы. И, конечно же, добровольцев, готовых в любой момент прийти на помощь. Люди приезжали из других регионов. Наш народ умеет объединяться в сложных ситуациях и, главное, не сдаваться даже тогда, когда кажется, что надежды мало. Те, кто нашел мальчика, - настоящие герои!