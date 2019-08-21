В омском водоканале пересчитали должников. К сожалению, тенденция роста задолженности по платежам физических лиц остается, констатируют эксперты.

Ольга Смиковская: Когда начинаем разбираться, оказывается, что в сложившейся ситуации часто виноваты сами абоненты. Фото: ОмскВодоканал

- С начала года задолженность потребителей выросла на 9,6 процента и составила 459 миллионов рублей. Долги частного сектора достигли 34,2 миллиона. Это на шестнадцать процентов больше, чем семь месяцев назад, - сообщила коммерческий директор ОмскВодоканала Ольга Смиковская.

В прошлом году на нерадивых омичей было подано порядка сорока тысяч исковых заявлений. И, судя по всему, эта тенденция сохранится. В омских судах уже находится 18 725 исков на общую сумму в 85 миллионов рублей.

Компания активно работает вместе со службой судебных приставов. Каждую вторую среду месяца в офисе ОмскВодоканала прием абонентов ведет представитель службы. За истекший период совместными усилиями по 11 844 исполнительным листам с населения уже взыскано 52 миллиона рублей. Еще 3 177 исполнительных документов на сумму 6,5 миллиона рублей направлено в Сбербанк.

Примечательно, что часть омичей оплачивает услуги, только когда получает исполнительные листы. При этом сотрудники компании всегда готовы пойти навстречу должникам - реструктуризировать задолженность, сделать рассрочку, разобраться в ситуации.

- Когда начинаем разбираться, оказывается, что в сложившейся ситуации часто виноваты сами абоненты, - поясняет Ольга Смиковская. - Например, при продаже, покупке жилья или смене прописки граждане по закону обязаны в течение пяти дней сообщить о сделке поставщику ресурсов. Но часто об этом забывают. В результате у бывшего собственника, который уже живет в другом городе или стране, копятся долги. И, естественно, начинаются судебные тяжбы. Между тем предоставить информацию о смене собственника жилья можно не только в нашем офисе, но и через личный кабинет на сайте омского водоканала. Заявление с копиями документов просто отправить и по почте.

Специалисты водоканала улучшили сервис личного кабинета, где в отдельной вкладке сразу видна информация о наличии исполнительных листов. И на квитанции она присутствует тоже. Возможно, эти шаги помогут улучшить динамику платежей.

- Еще одна проблема - абоненты не передают показания, и в этом случае начисления производят сначала по среднему расходу, а спустя три месяца - по нормативу. То же самое происходит, если квартирные приборы учета не прошли своевременную поверку, - продолжает Ольга Смиковская. - В итоге задолженность копится. При этом, прежде чем предъявить абоненту судебный иск, его четыре раза оповестят, уведомят и предупредят о задолженности. Но потребители, видимо, вообще не читают, что написано на обороте квитанции. И в результате получают проблемы.

Сегодня существует двенадцать (!) способов передачи показаний в омский водоканал - через банк, почтовые отделения, офисные терминалы, интернет. Специалисты акцентируют: передавать показания необходимо в любом случае, даже если абонент уехал или отсутствует по уважительной причине.

Специалисты предупреждают: в настоящее время на рынке поверки приборов учета работает множество фирм, и не все из них имеют соответствующую аккредитацию. Поэтому после поверки счетчика необходимо вызвать инспектора ОмскВодоканала, чтобы ввести прибор учета в эксплуатацию. Сотрудник ресурсоснабжающей организации проверит работу прибора и установит антимагнитную ленту. Кстати, срок поверки счетчиков указан в квитанции. И омичи могут заказать эту услугу в сервисном центре предприятия или через сайт компании.

К сожалению, мошенники обманывают жителей частного сектора, предлагая им подключение к водопроводным и канализационным сетям, хотя не имеют на то никакого права. И доверчивые граждане отдают десятки тысяч рублей "дяде", а потом получают штраф за незаконное подключение и оформляют все по новой. В то же время документы на подключение сетей можно оформить бесплатно в омском водоканале, а организацию, которая построит сети, выбрать самим или посоветоваться со специалистами.

Офисы ОмскВодоканала:

ул. Конева, 14,

ул. Кирова, 49/2,

ул. Малунцева, 30,

ул. Волочаевская, 15/5,

ул. Герцена, 48/5,

ул. Дианова, 3/1 (прием платежей),

Комсомольский проспект, 13 (поселок Береговой),

ул. Российская, 13 (поселок Крутая горка).

Между тем

В первой половине сентября после ремонта откроется центральный офис омского водоканала. В здании на улице Маяковского, 2 появятся дополнительные терминалы. Потребители получат возможность оформить и распечатать квитанции, типовые заявления, узнать тарифы, адреса дополнительных офисов, взять талон. Для удобства омичей, будет усовершенствована система электронной очереди. Сориентироваться и быстро решить свои вопросы потребителям помогут информаторы.