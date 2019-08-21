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21.08.2019 09:06
Проект: В регионах

Сергей Левченко предложил снять ограничения на жилье для пострадавших от паводка

Снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения просит губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Письмо с таким предложением направлено заместителю председателя правительства Российской Федерации, возглавляющему правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, Виталию Мутко.
Жители Тулуна приобретают новое жилье за бюджетные средства

Третьего августа 2019 года вступили в силу правила предоставления финансового обеспечения гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации. Согласно документу, получить жилье взамен утраченного могут те, у кого нет в собственности или доли в праве общей собственности другого жилого помещения, пригодного для проживания, либо размер другой жилплощади не достигает учетной нормы, установленной Жилищным кодексом Российской Федерации.

На практике выяснилось, что у значительного числа людей, потерявших дома или квартиры, в собственности есть другое жилье или доля в общем праве собственности на него. В нем проживают родители, бабушки, либо взрослые дети, для которых эта недвижимость и была куплена. У некоторых граждан есть жилплощадь в других регионах страны, но проверка ее соответствия учетной норме, которая устанавливается отдельно в каждом субъекте Российской Федерации, и его пригодности для проживания вызывает большие сложности. Это затягивает сроки принятия решений о предоставлении жилья и фактического обеспечения им и вызывает социальную напряженность.

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- Прошу Вас ходатайствовать перед правительством Российской Федерации об исключении из правил условий, ограничивающих возможность предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем гражданам, которые имеют в собственности иное жилое помещение или долю в праве общей собственности на иное жилое помещение, пригодные для проживания, независимо от соответствия/несоответствия общей площади такого жилого помещения учетной норме площади на каждого проживающего, имеющего постоянную регистрацию по месту жительства в таком жилом помещении, - сказано в письме, направленном Сергеем Левченко заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко.

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной Сибири"

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