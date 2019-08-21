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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Асфальт проверили "Ночные волки"

Скоростная магистраль связала Кемерово с Ленинском-Кузнецким
Текст: Юлия Потапова
Российская газета - Неделя - Сибирь № 185(7943)
Движение по скоростной автомагистрали "Кемерово - Ленинск-Кузнецкий" торжественно открыли в Кузбассе. Теперь поездка на автомобиле между этими городами будет занимать всего 35 минут вместо полутора часов.
По новой трассе в Кузбассе проехали мотоциклисты из клуба "Ночные волки", и компанию им составил кузбасский священник Александр Ильиных (крайний справа). Фото: Рашит Салихов По новой трассе в Кузбассе проехали мотоциклисты из клуба "Ночные волки", и компанию им составил кузбасский священник Александр Ильиных (крайний справа). Фото: Рашит Салихов
По новой трассе в Кузбассе проехали мотоциклисты из клуба "Ночные волки", и компанию им составил кузбасский священник Александр Ильиных (крайний справа). Фото: Рашит Салихов
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Новая автомагистраль объединит трассы "Амур", "Уссури" и "Восток"

Качество трассы доверили опробовать членам байк-клуба "Ночные волки" во главе с президентом Российской байкерской ассоциации Александром Залдостановым (Хирургом). А кузбасское байк-сообщество представлял священнослужитель храма Святых апостолов Петра и Павла - участник и духовник мотоклуба Free Spirit ("Свободные духом") иерей Александр Ильиных. Он ежегодно организует православный байкерский крестный ход в Гурьевском районе, традиционно собирающий не одну сотню участников со всей Сибири.

Если в Кемеровской области новую трассу открыли, то в Новосибирске только планируют построить магистраль Юго-Западного транзита. Пока идет сбор заявок на проектирование дороги. В числе задач указано "обоснование платности магистрали и обоснование возможности реализации проекта посредством государственно-частного партнерства". Напомним, что Юго-Западный транзит - шестиполосная трасса протяженностью 26,4 километра, которая должна начинаться в районе круговой развязки на Ордынском шоссе, проходить через левобережье Новосибирска и Бугринский мост и соединяться со строящимся Восточным обходом Новосибирска. Транзит призван соединить федеральные автомобильные дороги Р-254 "Иртыш" и Р-256 "Чуйский тракт".

Между тем

В конце минувшей недели было закрыто движение транспорта по федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт". Здесь после сильных ливней произошел сход селевого потока неподалеку от села Иня. В районе 710-714 километров было размыто дорожное полотно и обочина. К проезжей части подошла вода возле населенного пункта Чуй-Оозы. Дорожники оперативно справились со стихией - для расчистки трассы от камней и грязи было направлено восемь единиц спецтехники. Еще две бригады работали в зоне подтопления, чтобы предотвратить разрушение дорожного полотна. Получить актуальные данные о состоянии проезда по Чуйскому тракту можно по телефону диспетчерской службы: 8-3852-63-14-59.

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