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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Асхаб, он же Юрка

Спецназовец с Алтая нашел своего чеченского "крестника", которого никогда до этого не видел
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя № 185(7943)
На рубеже веков у полковника Геннадия Королева были три служебные командировки в Чечню. Нынешним летом Королев, председатель комитета общественных связей и безопасности барнаульской мэрии, слетал на Северный Кавказ по делам сугубо мирным - встретиться с боевым другом Русланом Алхановым, возглавляющим республиканское МВД, и разыскать 19-летнего "крестника", которого ни разу не видел ни сам Геннадий Васильевич, ни находившиеся в его подчинении бойцы спецназа "Легион" алтайского управления Федеральной службы исполнения наказаний.
"Парень вырос крепкий, высокий, красивый, воспитанный. Мечтает пойти по стопам отца, работающего нефтяником на Крайнем Севере". "Парень вырос крепкий, высокий, красивый, воспитанный. Мечтает пойти по стопам отца, работающего нефтяником на Крайнем Севере".
"Парень вырос крепкий, высокий, красивый, воспитанный. Мечтает пойти по стопам отца, работающего нефтяником на Крайнем Севере".

Весной 2000 года Королев руководил штабом-2 оперативной группы "Восток" ГУИН Минюста России, который дислоцировался в Гудермесе и напрямую подчинялся военному коменданту Чеченской Республики генерал-лейтенанту Бабичеву.

Фото: shironosov/istock
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- Основной задачей была охрана представительства правительства России и республиканской администрации, их здания в Гудермесе располагались рядом. В моем распоряжении было семь отрядов спецназа ГУИН из различных регионов России, в том числе Алтайского края, - вспоминает 67-летний собеседник.

Это было время активной фазы второй чеченской кампании. В Гудермесе после 22.00 наступал комендантский час, и в кромешной темноте начиналась хаотичная пальба с обеих сторон.

Ночью 20 мая полковнику Королеву передали, что к одному из блокпостов приближаются две чеченские женщины, просят о помощи. На их счастье, никто не открыл огонь (формально имели право - комендантский час!), а на блокпосту оказался спецназовский фельдшер Андрей Ильичев, работавший ранее врачом барнаульской скорой помощи. Ильичев доложил: одной из женщин пришло время рожать, плод крупный, роды предстоят тяжелые, без помощи специалистов не справиться.

- Разговор услышали ребята из "Легиона". Подходит мой водитель Юра Мулинцев: "Надо помогать! Я был шофером на скорой - возил беременных, знаю, как им тяжко". Оперативный дежурный по представительству правительства РФ старший лейтенант Блинов пытался дозвониться до городской скорой помощи, но в трубке только длинные гудки. Звонить начальству - второй час ночи. Разрешить? А если это провокация и спецназовцев ждет засада, а его самого суд и лишение погон?

Полковник Королев принял решение на свой страх и риск - везти! Вместе с прапорщиком Мулинцевым за женщинами отправились два старших лейтенанта из "Легиона" Александр Лопатенко и Геннадий Роташнюк. Нужно было найти в полном опасностей ночном городе роддом. Спецназовцы ехали на редкие очаги света и уточняли маршрут у местных. Бойцы нашли роддом и, передав врачам 33-летнюю Хаву Оздарбиеву, вернулись на базу.

Совместное фото спецназовцев "Легиона" и бойцов из охраны Ахмата Кадырова. Второй слева Руслан Алханов, рядом с ним в первом ряду - Геннадий Королев. Весна 2000 года. Гудермес.

Роды прошли успешно, на свет появился мальчик весом 4,7 килограмма. Об этом в "Легионе" узнали утром. В полдень полковник Королев поехал поздравлять роженицу с пакетом подарков от алтайских спецназовцев - продуктами из их сухпайков.

- Доложил я, конечно, об этой истории непосредственному начальнику. Он выразительно на меня посмотрел: "Ладно... Победителей не судят. Иди!" Над Мулинцевым с тех пор ребята подтрунивали: "Мужики, а как мальчика назвали?" "Да как - в честь нашего Юрия, конечно!" Так за нашим "крестником" и закрепилось это имя. А 23 мая в газете "Красная звезда" вышла заметка "Юрка из Гудермеса". Из публикации мы узнали, что мальчику дали имя Анвар, - улыбается Королев.

...Мы часто вспоминаем о мужестве и стойкости русского солдата. Случай с чеченской роженицей - это к разговору о великодушии и незлобивости нашего солдата, его готовности к самопожертвованию. Ради чего? Пафос в данном случае уместен - ради жизни на земле. Бывший военный разведчик, ныне житель села Романово Алексей Попов рассказывал корреспонденту "РГ", как чеченцы попросили их врача осмотреть заболевшего ребенка: "Пошли в аул всей разведгруппой - врачебная помощь оказалась необходимой, у пацана была пневмония". А барнаулец Сергей Петров, воевавший в середине 1980-х в Афганистане, вспомнил эпизод в Панджшерском ущелье. Колонна советских войск выходила из ущелья, группа загрузилась в БТР, а Сергей замешкался и увидел выскочившего из-за укрытия 14-15-летнего паренька: "Пацан безоружный, но по одежде, поведению видно, что вполне мог воевать против шурави. У нас таких называли "душок". Я машинально передернул затвор. Душок растерянный, испуганно моргает, и я не нажал на спусковой крючок... Ребятам ничего не сказал - у нас были потери, меня бы не поняли. Долгие годы обдумывал тот эпизод: пацан же потом мог стрелять в наших. Но я не смог - вот так, в безоружного. Не знаю, то ли воспитание наше советское, то ли натура у нас, русских, такая".

Фото: Александр Данилюшин/ТАСС
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Ночные роды во время комендантского часа - лишь часть истории, приведшей этим летом Королева в Грозный и Гудермес.

- В ту же самую командировку я при очень интересных обстоятельствах познакомился с Русланом Алхановым. Докладывают: к нашим самым охраняемым зданиям несется большой кортеж новеньких белых "Жигулей" шестой модели. Боевики? Бойцы занимают оборону. Перед представительством российского правительства машины резко тормозят, выскакивают мужики в камуфляже и оружие в нашу сторону, а следом появляется Ахмат-Хаджи Кадыров. Нас о его визите никто не предупредил. Проводив Кадырова к Николаю Кошману, я начальнику его охраны Руслану Алханову: "Вы понимаете, что делаете? А если бы у кого не выдержали нервы и он открыл огонь?" Он оправдывается: "Мы вынуждены так поступать. За нами боевики гоняются. А вдруг утечка информации?" В общем, поговорили на повышенных тонах, успокоились, договорились об обмене информацией. Спрашиваю: "До развала Союза кем был?" - "Майором, в линейном отделе милиции". А я сам долгие годы служил в милиции: "Что ж ты сразу-то не сказал?!" Так мы - чисто по-русски - сначала поругались, а потом подружились, все эти годы созванивались, поздравляли друг друга с праздниками.

- А вот с "крестником" случилась забавная история, - говорит Геннадий Королев.

В роддоме сказали, что никакого Анвара, родившегося в мае 2000-го, в их списках нет. И тут кто-то из охраны припомнил, что одного мальчишку в Гудермесе ровесники нет-нет да и окликали Юркой.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края
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Оказалось, что Хава Оздарбиева, вернувшись домой, уступила просьбам дочки, и Анвара переименовали в Асхаба. Так и нашелся "крестник".

Майскую историю 19-летней давности, по словам Хавы Оздарбиевой, в семье никогда не забудут. Помнят ее и в спецназе "Легион", куда Геннадий Королев намерен заглянуть в ближайшее время. Нет в живых Юрия Мулинцева - сердце подвело уже на гражданке. Но живы традиции. Одна из них - прийти на помощь ближнему и защитить слабого, невзирая ни на что.

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