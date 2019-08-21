На рубеже веков у полковника Геннадия Королева были три служебные командировки в Чечню. Нынешним летом Королев, председатель комитета общественных связей и безопасности барнаульской мэрии, слетал на Северный Кавказ по делам сугубо мирным - встретиться с боевым другом Русланом Алхановым, возглавляющим республиканское МВД, и разыскать 19-летнего "крестника", которого ни разу не видел ни сам Геннадий Васильевич, ни находившиеся в его подчинении бойцы спецназа "Легион" алтайского управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Весной 2000 года Королев руководил штабом-2 оперативной группы "Восток" ГУИН Минюста России, который дислоцировался в Гудермесе и напрямую подчинялся военному коменданту Чеченской Республики генерал-лейтенанту Бабичеву.

- Основной задачей была охрана представительства правительства России и республиканской администрации, их здания в Гудермесе располагались рядом. В моем распоряжении было семь отрядов спецназа ГУИН из различных регионов России, в том числе Алтайского края, - вспоминает 67-летний собеседник.

Это было время активной фазы второй чеченской кампании. В Гудермесе после 22.00 наступал комендантский час, и в кромешной темноте начиналась хаотичная пальба с обеих сторон.

Ночью 20 мая полковнику Королеву передали, что к одному из блокпостов приближаются две чеченские женщины, просят о помощи. На их счастье, никто не открыл огонь (формально имели право - комендантский час!), а на блокпосту оказался спецназовский фельдшер Андрей Ильичев, работавший ранее врачом барнаульской скорой помощи. Ильичев доложил: одной из женщин пришло время рожать, плод крупный, роды предстоят тяжелые, без помощи специалистов не справиться.

- Разговор услышали ребята из "Легиона". Подходит мой водитель Юра Мулинцев: "Надо помогать! Я был шофером на скорой - возил беременных, знаю, как им тяжко". Оперативный дежурный по представительству правительства РФ старший лейтенант Блинов пытался дозвониться до городской скорой помощи, но в трубке только длинные гудки. Звонить начальству - второй час ночи. Разрешить? А если это провокация и спецназовцев ждет засада, а его самого суд и лишение погон?

Полковник Королев принял решение на свой страх и риск - везти! Вместе с прапорщиком Мулинцевым за женщинами отправились два старших лейтенанта из "Легиона" Александр Лопатенко и Геннадий Роташнюк. Нужно было найти в полном опасностей ночном городе роддом. Спецназовцы ехали на редкие очаги света и уточняли маршрут у местных. Бойцы нашли роддом и, передав врачам 33-летнюю Хаву Оздарбиеву, вернулись на базу.

Совместное фото спецназовцев "Легиона" и бойцов из охраны Ахмата Кадырова. Второй слева Руслан Алханов, рядом с ним в первом ряду - Геннадий Королев. Весна 2000 года. Гудермес.

Роды прошли успешно, на свет появился мальчик весом 4,7 килограмма. Об этом в "Легионе" узнали утром. В полдень полковник Королев поехал поздравлять роженицу с пакетом подарков от алтайских спецназовцев - продуктами из их сухпайков.

- Доложил я, конечно, об этой истории непосредственному начальнику. Он выразительно на меня посмотрел: "Ладно... Победителей не судят. Иди!" Над Мулинцевым с тех пор ребята подтрунивали: "Мужики, а как мальчика назвали?" "Да как - в честь нашего Юрия, конечно!" Так за нашим "крестником" и закрепилось это имя. А 23 мая в газете "Красная звезда" вышла заметка "Юрка из Гудермеса". Из публикации мы узнали, что мальчику дали имя Анвар, - улыбается Королев.

...Мы часто вспоминаем о мужестве и стойкости русского солдата. Случай с чеченской роженицей - это к разговору о великодушии и незлобивости нашего солдата, его готовности к самопожертвованию. Ради чего? Пафос в данном случае уместен - ради жизни на земле. Бывший военный разведчик, ныне житель села Романово Алексей Попов рассказывал корреспонденту "РГ", как чеченцы попросили их врача осмотреть заболевшего ребенка: "Пошли в аул всей разведгруппой - врачебная помощь оказалась необходимой, у пацана была пневмония". А барнаулец Сергей Петров, воевавший в середине 1980-х в Афганистане, вспомнил эпизод в Панджшерском ущелье. Колонна советских войск выходила из ущелья, группа загрузилась в БТР, а Сергей замешкался и увидел выскочившего из-за укрытия 14-15-летнего паренька: "Пацан безоружный, но по одежде, поведению видно, что вполне мог воевать против шурави. У нас таких называли "душок". Я машинально передернул затвор. Душок растерянный, испуганно моргает, и я не нажал на спусковой крючок... Ребятам ничего не сказал - у нас были потери, меня бы не поняли. Долгие годы обдумывал тот эпизод: пацан же потом мог стрелять в наших. Но я не смог - вот так, в безоружного. Не знаю, то ли воспитание наше советское, то ли натура у нас, русских, такая".

Ночные роды во время комендантского часа - лишь часть истории, приведшей этим летом Королева в Грозный и Гудермес.

- В ту же самую командировку я при очень интересных обстоятельствах познакомился с Русланом Алхановым. Докладывают: к нашим самым охраняемым зданиям несется большой кортеж новеньких белых "Жигулей" шестой модели. Боевики? Бойцы занимают оборону. Перед представительством российского правительства машины резко тормозят, выскакивают мужики в камуфляже и оружие в нашу сторону, а следом появляется Ахмат-Хаджи Кадыров. Нас о его визите никто не предупредил. Проводив Кадырова к Николаю Кошману, я начальнику его охраны Руслану Алханову: "Вы понимаете, что делаете? А если бы у кого не выдержали нервы и он открыл огонь?" Он оправдывается: "Мы вынуждены так поступать. За нами боевики гоняются. А вдруг утечка информации?" В общем, поговорили на повышенных тонах, успокоились, договорились об обмене информацией. Спрашиваю: "До развала Союза кем был?" - "Майором, в линейном отделе милиции". А я сам долгие годы служил в милиции: "Что ж ты сразу-то не сказал?!" Так мы - чисто по-русски - сначала поругались, а потом подружились, все эти годы созванивались, поздравляли друг друга с праздниками.

- А вот с "крестником" случилась забавная история, - говорит Геннадий Королев.

В роддоме сказали, что никакого Анвара, родившегося в мае 2000-го, в их списках нет. И тут кто-то из охраны припомнил, что одного мальчишку в Гудермесе ровесники нет-нет да и окликали Юркой.

Оказалось, что Хава Оздарбиева, вернувшись домой, уступила просьбам дочки, и Анвара переименовали в Асхаба. Так и нашелся "крестник".

Майскую историю 19-летней давности, по словам Хавы Оздарбиевой, в семье никогда не забудут. Помнят ее и в спецназе "Легион", куда Геннадий Королев намерен заглянуть в ближайшее время. Нет в живых Юрия Мулинцева - сердце подвело уже на гражданке. Но живы традиции. Одна из них - прийти на помощь ближнему и защитить слабого, невзирая ни на что.